Kilépett a fényre Bódis Kriszta stábja, sok meglepő nem derült ki róluk

Bár Zanin Éva pályafutása a multinacionális nagyvállalati vonalon mozgott, nem tartotta távol magát a politikától. A portál információi szerint a Soros György által alapított Közép-európai Egyetemen (CEU) Gender Studies (társadalmi nemek tanulmányozása) szakon szerzett mesterdiplomát. Szakdolgozatában a „Gombold Újra!” elnevezésű divattervezői pályázatot vizsgálta.

Magyar Péter kormánybiztosának újdonsült tanácsadója nemcsak az egyetemi tanulmányai közben kóstolt bele a politikába. A neve a mai napig megtalálható az Egyenlítő Alapítvány honlapján, ráadásul több alkalommal is online előadást tartott a szervezet rendezvényén. Az Ellenpont emlékeztetett: a női jogokért harcoló, Soros Györgyhöz köthető társaság korábban tüntetést szervezett a szívhangrendelet ellen, a különféle LMBTQ-szervezetekkel közösen. Mellette a Tisza Párt frakcióvezetője, Bujdosó Andrea is megfordult az Egyenlítő Alapítványnál, mentorként segítette a szervezet munkáját.

Zanin Éva egy időben aktív volt a médiában is, több sajtószereplést is vállalt. Így többek között nyilatkozott a Forbesnak és vendégposztot írt a feminista blogra, a WMN-re. A legérdekesebb szereplése mégis az lehetett, amikor Lakatos Márk stylisttal beszélgetett a Fast Fashion árnyoldalairól.

A kezdetektől ott vannak, egy-egy pozíció lett a jutalmuk

Szintén a tanácsadói csapat tagja Solymosi Máté zenész, a Cimbaliband hegedűse, aki az asztal sarkánál ült Bódis Kriszta fényképén. A roma férfi régóta részt vesz a Tisza Párt életében. Tavaly novemberben elindult az előválasztáson, méghozzá az érdi választókerületben, azonban már az első fordulóban kiesett a versenyből.

Pár hónappal később Bódis Kriszta a kampányfőnökeként mutatta be Solymosi Mátét, akit Lázár János WC-kefés mondatai után mozgósítottak.

A tanácsadó jóval korábban is felbukkant a tiszás politikus környezetében: egy Instagram-poszt szerint már tavaly májusban főnöke mellett volt, amikor együtt utaztak Hajdúnánásra a helyi Tisza-sziget meghívására. Solymosi Máté emellett a Tisza roma kerekasztalának koordinátora is. A napokban a Tisza Párt roma származású képviselőinek tartott fejtágítót az Országgyűlés épületében.