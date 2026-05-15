Még a 444-nél is kiverte a biztosítékot Bódis Kriszta akciója

Azt, hogy az egész csak egy kampányfogás lehetett az új miniszterelnök részéről, az az eset is mutatja, amikor egy alkalommal az általa megosztott képek miatt bukott le. Magyar Péter a tiszadobi otthonról mutatott be képeket, amelyekkel az ott uralkodó „szörnyű állapotokra” akarta felhívni a figyelmet. A valóság azonban hamar szembejött, és kiderült, hogy azért volt olyan állapotban az épület, mert éppen felújítják. De az is beszédes, hogy a Tisza Párt elnöke rendszeresen botrányosan viselkedett a látogatásai közben, több alkalommal kezdett vitázni a gyermekvédelemben dolgozókkal, amiket szintén élőben közvetített.