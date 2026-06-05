Dömötör Csaba: Mindenkinek joga van tudni, milyen tartalmakat korlátoznak az interneten + videó

Az Egyesült Államokban akkora vita lett a tényellenőrök ügyéből, hogy végül felszámolták ezt a rendszert. Ezzel szemben az Európai Bizottság kiterjesztené
– írta bejegyzésében Dömötör Csaba.
A politikus arra is emlékeztetett, hogy Vera Jourová biztosi időszaka alatt legalább tizenhét alkalommal egyeztetett a Facebook képviselőivel. Elmondása szerint ezért azt kérdezte a volt biztostól, támogatná-e, hogy nyilvánosságra hozzák, pontosan mely tartalmak elérését korlátozták a különböző platformokon. – Mindenkinek joga van tudni, hogy mely bejegyzéseket korlátoztak, és milyen indokkal – fogalmazott.
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