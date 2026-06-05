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Dömötör Csaba: Mindenkinek joga van tudni, milyen tartalmakat korlátoznak az interneten + videó

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Az internetes tartalmak korlátozásának átláthatóságát sürgette Dömötör Csaba. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint az embereknek joguk van tudni, hogy pontosan mely bejegyzések elérését korlátozzák a közösségi médiában, és milyen indokok alapján születnek ezek a döntések.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 16:58
Dömötör Csaba EP-képviselő Fotó: Facebook
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Az Egyesült Államokban akkora vita lett a tényellenőrök ügyéből, hogy végül felszámolták ezt a rendszert. Ezzel szemben az Európai Bizottság kiterjesztené 

– írta bejegyzésében Dömötör Csaba.

A politikus arra is emlékeztetett, hogy Vera Jourová biztosi időszaka alatt legalább tizenhét alkalommal egyeztetett a Facebook képviselőivel. Elmondása szerint ezért azt kérdezte a volt biztostól, támogatná-e, hogy nyilvánosságra hozzák, pontosan mely tartalmak elérését korlátozták a különböző platformokon. – Mindenkinek joga van tudni, hogy mely bejegyzéseket korlátoztak, és milyen indokkal – fogalmazott.

Dömötör szerint azonban nem kapott érdemi választ a felvetésére.

Jourová valószínűleg szándékosan félreértette a kérdést. Arról beszélt, hogy nem vezetne jóra, ha tényellenőröket listáznának. De a kérdésem nem erre irányult, hanem a korlátozott és lejjebb tekert tartalmakra 

– írta a közösségi oldalán.

A fideszes EP-képviselő hangsúlyozta: a nyilvánosságnak tudnia kellene, hogy mely tartalmakat érintettek ilyen intézkedések, és milyen indokok alapján születtek meg ezek a döntések. 

Dömötör Csaba szerint a kérdés azért is fontos, mert állítása szerint nem ez az egyetlen olyan mechanizmus, amely befolyásolhatja az online nyilvánosság működését.

Különösen jó, ha tudjuk, nem ez az egyetlen ilyen tartalomkorlátozó eljárás: a Hírkereső tulajdonosa szándékosan korlátozta a jobboldali hírek elérését, hogy így hozza helyzetbe a Tiszát a választás előtti hónapokban

 – fogalmazott.

A politikus szerint a közösségi médiában és az internetes hírterjesztésben alkalmazott korlátozások átláthatósága alapvető demokratikus kérdés, ezért továbbra is napirenden kívánja tartani az ügyet.

Külső beavatkozás, algoritmikus manipuláció és politikailag motivált cenzúra árnyékolhatta be a magyarországi választási kampányt – erre jutott Jerzy Kwasniewski lengyel jogász, az Ordo Iuris intézet vezetője. A szakértő szerint az Európai Unió DSA-rendszere és a nagy technológiai platformok működése egyoldalúan korlátozhatta a jobboldali tartalmak elérését, miközben Magyar Péter közösségi médiás jelenléte példátlan algoritmikus támogatást élvezhetett.

Borítókép: Dömötör Csaba EP-képviselő (Forrás: Facebook)

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