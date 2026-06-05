Dömötör Csaba: Mindenkinek joga van tudni, milyen tartalmakat korlátoznak az interneten + videó

Dömötör szerint azonban nem kapott érdemi választ a felvetésére.

Jourová valószínűleg szándékosan félreértette a kérdést. Arról beszélt, hogy nem vezetne jóra, ha tényellenőröket listáznának. De a kérdésem nem erre irányult, hanem a korlátozott és lejjebb tekert tartalmakra

– írta a közösségi oldalán.

A fideszes EP-képviselő hangsúlyozta: a nyilvánosságnak tudnia kellene, hogy mely tartalmakat érintettek ilyen intézkedések, és milyen indokok alapján születtek meg ezek a döntések.

Dömötör Csaba szerint a kérdés azért is fontos, mert állítása szerint nem ez az egyetlen olyan mechanizmus, amely befolyásolhatja az online nyilvánosság működését.

Különösen jó, ha tudjuk, nem ez az egyetlen ilyen tartalomkorlátozó eljárás: a Hírkereső tulajdonosa szándékosan korlátozta a jobboldali hírek elérését, hogy így hozza helyzetbe a Tiszát a választás előtti hónapokban

– fogalmazott.

A politikus szerint a közösségi médiában és az internetes hírterjesztésben alkalmazott korlátozások átláthatósága alapvető demokratikus kérdés, ezért továbbra is napirenden kívánja tartani az ügyet.