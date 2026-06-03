Dömötör CsabaEurópai Bizottsággazdaakcióterv

Dömötör Csaba: A fiatal gazdák lehetnek a brüsszeli költségvetési tervek vesztesei

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Az Európai Bizottság ugyan a fiatal gazdák támogatásáról beszél, a készülő hétéves uniós költségvetés mégis jelentős forráskivonást hozhat a mezőgazdaságból – erről beszélt Dömötör Csaba az európai parlamenti bizottsági ülésen. A Fidesz EP-képviselője szerint az agrártámogatások csökkentése és az uniós piac további megnyitása egyaránt nehéz helyzetbe hozhatja a pályakezdő gazdálkodókat.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 10:29
Dömör Csaba az Európai Parlament, az Európai Unió intézményének plenáris ülésén Brüsszelben (Fotó: AFP)
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A politikus szerint a bizottság ugyan akciótervet mutatott be a fiatal gazdák támogatására, azonban az nem tartalmaz új támogatási formákat. Úgy fogalmazott, hogy a gazdálkodók helyzetét nem önmagában egy akcióterv léte határozza meg, hanem az, milyen jövő vár az uniós agrárpolitikára és mekkora támogatásokra számíthatnak a következő években.

Az új hétéves költségvetés agrárkasszáját húsz százalékkal akarják csökkenteni, ami akkor is súlyos, ha megengedik, hogy a tagországok saját költségvetésből költsenek többet, hogyha akarnak

– hívta fel a figyelmet a politikus.

A fideszes EP-képviselő azt is kifogásolta, hogy egyes kereskedelmi megállapodások nyomán tovább nőhet az Európai Unión kívülről érkező mezőgazdasági termékek aránya a közös piacon. Véleménye szerint ez tovább ronthatja az európai gazdák versenyhelyzetét.

A videóhoz fűzött bejegyzésében Dömötör Csaba azt írta: a háború finanszírozására szánt új uniós forrásokat csak úgy lehet előteremteni, ha azokat más területekről vonják el. 

Álláspontja szerint ennek egyik legnagyobb vesztese a mezőgazdaság lehet, miközben a fiatal gazdák helyzetét a tervezett kereskedelmi megállapodások is tovább nehezíthetik.

A politikus szerint a mezőgazdaság jövőjét elsősorban a gazdák biztonságérzete és a rendelkezésre álló támogatások nagysága határozza meg. Úgy véli, amennyiben az agrárforrások valóban csökkennek, az sokakat eltántoríthat attól, hogy hosszú távon a mezőgazdaságban tervezzék a jövőjüket.

 

Borítókép: Dömötör Csaba (Fotó: AFP)

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