Dömötör Csaba: A fiatal gazdák lehetnek a brüsszeli költségvetési tervek vesztesei

A politikus szerint a bizottság ugyan akciótervet mutatott be a fiatal gazdák támogatására, azonban az nem tartalmaz új támogatási formákat. Úgy fogalmazott, hogy a gazdálkodók helyzetét nem önmagában egy akcióterv léte határozza meg, hanem az, milyen jövő vár az uniós agrárpolitikára és mekkora támogatásokra számíthatnak a következő években.

Az új hétéves költségvetés agrárkasszáját húsz százalékkal akarják csökkenteni, ami akkor is súlyos, ha megengedik, hogy a tagországok saját költségvetésből költsenek többet, hogyha akarnak

– hívta fel a figyelmet a politikus.

A fideszes EP-képviselő azt is kifogásolta, hogy egyes kereskedelmi megállapodások nyomán tovább nőhet az Európai Unión kívülről érkező mezőgazdasági termékek aránya a közös piacon. Véleménye szerint ez tovább ronthatja az európai gazdák versenyhelyzetét.