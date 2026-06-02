5700 milliárd forintba is kerülhet Magyarországnak Ukrajna felfegyverzése

A témával az Ellenpont is részletesen foglalkozott. A portál a Politico értesüléseire hivatkozva azt írta, hogy a Tisza-kormány hozzájárult ahhoz, hogy az új uniós védelmi alapból visszamenőlegesen megtérítsék azokat az összegeket, amelyeket más uniós kormányok Ukrajna háborús finanszírozására költöttek.

Mint írták, ez azt jelenti, hogy Magyarország részt vállalhatna egy olyan finanszírozási mechanizmusban, amely közvetetten az Ukrajnának átadott fegyverrendszerek pótlását szolgálja.

Magyar Péter tehát egy indirekt fegyverküldési mechanizmusban egyezhetett meg Ursula von der Leyennel

– fogalmaztak.