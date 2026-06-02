5700 milliárd forintba is kerülhet Magyarországnak Ukrajna felfegyverzése

A Magyar Nemzet korábban beszámolt Dömötör Csaba figyelmeztetéséről az Ukrajnának nyújtott uniós támogatások ügyében. A fideszes EP-képviselő szerint a Politico értesülései alapján a Tisza-kormány hozzájárulhatott egy olyan uniós mechanizmushoz, amelynek révén Magyarország is részt vállalhat az Ukrajnának nyújtott fegyverszállítások finanszírozásában. A témával az Ellenpont is részletes elemzésben foglalkozott, amely szerint a magyar hozzájárulás akár 5734 milliárd forintot is elérhet.

2026. 06. 02. 20:15
Magyar Péter miniszterelnök Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW Forrás: DPA
A témával az Ellenpont is részletesen foglalkozott. A portál a Politico értesüléseire hivatkozva azt írta, hogy a Tisza-kormány hozzájárult ahhoz, hogy az új uniós védelmi alapból visszamenőlegesen megtérítsék azokat az összegeket, amelyeket más uniós kormányok Ukrajna háborús finanszírozására költöttek.

Mint írták, ez azt jelenti, hogy Magyarország részt vállalhatna egy olyan finanszírozási mechanizmusban, amely közvetetten az Ukrajnának átadott fegyverrendszerek pótlását szolgálja. 

Magyar Péter tehát egy indirekt fegyverküldési mechanizmusban egyezhetett meg Ursula von der Leyennel

 – fogalmaztak.

Az elemzés szerint a konstrukció középpontjában a SAFE (Security Action for Europe) nevű uniós védelmi eszköz áll, amely legfeljebb 150 milliárd eurónyi forrást biztosíthat a tagállamok számára. 

Az Ellenpont számításai alapján Magyarország részesedése elérheti a 16,2 milliárd eurót, ami mintegy 5734 milliárd forintnak felel meg.

A cikk nemcsak az ukrajnai támogatások kérdésével foglalkozik, hanem Ukrajna európai uniós csatlakozásával is. A Politico arról is beszámolt, hogy Magyarország kész lehet feloldani az Ukrajna EU-csatlakozási folyamatával kapcsolatos korábbi fenntartásait, így már június közepén megindulhatnak a hivatalos csatlakozási tárgyalások.

Az Ellenpont szerint „egyre nyilvánvalóbbnak tűnik, hogy Ukrajna támogatása igenis fontos kérdés volt az uniós források odaítélése szempontjából”, így az új megállapodás az ukrajnai támogatások finanszírozására és Kijev európai integrációjának támogatására is kiterjedhet.

 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

