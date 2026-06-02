Európa legnagyobb szárazföldi emlőséhez kötődik Nagyszalonta új Guinness-rekordkísérlete

Török László polgármester szerint a gulyásfőzés több mint tízezer embert vonzott a város főtérére, ahol két óra alatt kiosztották a 10 ezer adag ételt. A gulyásból egy 5 lejes (337 forint) képeslap megvásárlása után fogyaszthatott bárki. Az elöljáró elmondta:

a befolyt összegből turisztikai kisvonatot szeretne vásárolni a város önkormányzata, ezáltal fejlesztve az idegenforgalmat.

A gulyáshoz az alapanyagot a város határában található, osztrák társaság által működtetett bölényfarm szolgáltatta, mely Európa legnagyobb bölényfarmja. Az étel elkészítéséhez 990 kilogramm bölényhúst, 1500 kilogramm burgonyát, 200 kilogramm répát, 500 kilogramm hagymát és 10 kilogramm petrezselyemzöldet használtak.