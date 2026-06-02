Vége lehet a Tisza titkolózásának, kiderülhet, mit ígért az uniós forrásokért cserébe

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Bizottság és a magyar kormány megállapodott olyan projektek támogatásáról, amelyek az energiaellátás, a lakhatás, a közlekedés és a vállalkozások fejlesztését szolgálják – közölte Ursula von der Leyen. A megállapodás eredményeként az Európai Bizottság több milliárd eurónyi forrást szabadít fel Magyarország számára. A megbeszélés után Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások rendkívül kemények voltak, és a magyar delegáció minden egyes eurócentért megküzdött. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások kizárólag a Magyarországnak járó, korábban befagyasztott uniós források felszabadításáról szóltak. Ursula von der Leyen megerősítette, hogy összesen 16,4 milliárd eurónyi forrás válik elérhetővé Magyarország számára.