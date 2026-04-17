Nem lesz egyszerű hazahozni az uniós pénzeket

Kettős feladat hárul az új kormányra, hiszen a vállalása szerint hazahozza a befagyasztott uniós pénzeket, illetve pályáznia kell a következő ciklusban elérhető támogatásokra.

Jelentős uniós források sorsa a tét

Fotó: Hans Lucas via AFP

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője lapunk megkeresésére elmondta, jelentős forrásokról beszélhetünk: az Európai Bizottság adatai alapján a 2021–2027-es költségvetési ciklus kohéziós forrásai közül (25,1 milliárd euró) eddig csak 53,2 százalékról született döntés, miközben a kifizetések esetében mindössze 21 százalékon állunk. Vagyis az EU-s források hazahozatala egy kulcsígéret, amelynek beváltása esetén a gazdaság érdemi fejlesztési forráshoz juthat, és ez pedig a növekedési kilátásokat is nagymértékben befolyásolhatja.

Nem lesz sétagalopp

Az eddig megjelent hírek ugyanakkor mutatják, hogy ez a feladat nem lesz sétagalopp. Az Európai Bizottság az új kormánnyal szemben is szigorú feltételeket szab a kifizetések felgyorsítása érdekében. A Financial Timesban megjelent cikk alapján konkrét intézkedéseket, reformokat várnak majd el az új kormány részéről is, amelyet az eddigi kormányzat nem volt hajlandó meglépni. Vagyis a hírek szerint nem lesz kivételezés, eredményekhez kötik majd a befagyasztott források rendelkezésre bocsátását.

Molnár Dániel hangsúlyozta, mindenképpen kulcsfontosságú időszak előtt állunk, mivel az új kormányt nemcsak a gazdasági helyzet, hanem az idő is szorítja: a jelenlegi uniós költségvetési ciklus a végéhez közeledik, és ezzel párhuzamosan a következő tárgyalása is el fog indulni, vagyis egyszerre kell majd két fronton is helytállni a kampányban tett ígéretek teljesítése érdekében.

A források felhasználása egy másik kulcsterület, ahol jelentős még a bizonytalanság. Az EU-s támogatások ugyanis nem szabadon elkölthető összegek, nem fordíthatóak például közvetlenül a hiány mérséklésére. Alapesetben a tagországok a költségvetési ciklus elején partnerségi megállapodást kötnek az Európai Bizottsággal, amely lefekteti, hogy a kohéziós forrásokat milyen fejlesztésekre fordítja az ország, amely figyelembe veszi az EB által kitűzött célokat is. Magyarország esetében az aktuális költségvetési ciklus kapcsán ez 2022. december 22-én történt meg.