Elszabadulhat az olajpokol, drasztikus drágulás jöhet

Az ársapka értelmében az európai vállalatok nem nyújthatnak olyan szolgáltatásokat – például biztosítást vagy szállítást –, amelyek az árszint felett értékesített olajhoz kapcsolódnak.

Az olajárak meredeken emelkedtek az iráni háború és a Hormuzi-szoros tényleges lezárása miatt. A júliusi felülvizsgálat eredményeként az ársapka várhatóan legalább 65 dollárra emelkedne hordónként, ami meghaladná a hetek csoportja (G7) által korábban közösen meghatározott 60 dolláros szintet.

A befagyasztás azt jelentené, hogy az ársapka a jelenlegi szinten maradna. A mérlegelt lehetőségek között szerepel az is, hogy a rendkívüli közel-keleti körülményekre tekintettel az év végéig felfüggesztik a dinamikus és automatikus emeléseket, illetve hogy az esetleges emelést legfeljebb 60 dollárban korlátozzák, összhangban a G7 szintjével.