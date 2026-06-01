lemondásIránválaszcsapásiráni elnökTrump

Támadás érte az amerikai támaszpontot, lemondott az elnök?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az amerikai–iráni béketárgyalás lassan halad, és a tűzszüneti megállapodás továbbra is gyenge lábakon áll. Amerika csapást mért egy iráni kommunikációs toronyra, amire válaszul az iráni hadsereg hétfőn lebombázott egy amerikai bázist a régióban. Eközben híresztelések jelentek meg az iráni elnök lemondásával kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2026. 06. 01. 9:03
Vadászgépek egy katonai bemutatón – illusztráció Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A válaszcsapás néhány órával azután történt, hogy az amerikai hadsereg csapást mért a Sirik-szigeten található kommunikációs toronyra, majd egy közvetlen figyelmeztetést is kiadtak: 

amennyiben a támadás megismétlődik, a válaszlépés mértéke és jellege teljesen eltérő lesz, és az esetleges eszkalációért a teljes felelősség az Egyesült Államokat terheli majd.

A Sirik-sziget Irán déli részén, Hormozgán tartományban, a Hormuzi-szoros közelében található.

 

A béketárgyalások állása

Az Egyesült Államok és Irán között április 11-én kezdődtek meg a tárgyalások a hat hétig tartó fegyveres konfliktus után. A Fox News beszámolója szerint Trump figyelmeztette Iránt, hogy az amerikai delegáció befejezi a munkát, ha összeomlik a tűzszüneti megállapodás. Több sajtóforrás is arról írt, hogy Maszúd Peszeskján iráni elnök állítólag benyújtotta lemondását. Az Iran International értesülései szerint az elnököt és kormányát kizárták az iráni döntéshozatali folyamatokból, és az így kialakult hatalmi vákuum lehetővé tette, hogy az Iszlám Forradalmi Gárda keményvonalas frakciói átvegyék az irányítást a kulcsfontosságú ügyek felett. Trump elnök korábban többször is rámutatott az iráni vezetésen belüli megosztottságra.

Hétfőn reggel azonban a hírt megcáfolta az indonéziai iráni nagykövetség, ami propagandának minősítette a lemondásról szóló sajtóhíreket.

Mint írták, az iráni kormány tagadta az elnök lemondásáról szóló értesüléseket. A Kormányzati Információs Tanács elnöke, Eljász Hazrati megerősítette, hogy Peszeskján elnök továbbra is ellátja az államügyekkel kapcsolatos feladatait és szolgálja a népet.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekballiberális oldal

A legszegényebb…

Bayer Zsolt avatarja

…aki mindent elhisz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu