Támadás érte az amerikai támaszpontot, lemondott az elnök?

A válaszcsapás néhány órával azután történt, hogy az amerikai hadsereg csapást mért a Sirik-szigeten található kommunikációs toronyra, majd egy közvetlen figyelmeztetést is kiadtak:

amennyiben a támadás megismétlődik, a válaszlépés mértéke és jellege teljesen eltérő lesz, és az esetleges eszkalációért a teljes felelősség az Egyesült Államokat terheli majd.

A Sirik-sziget Irán déli részén, Hormozgán tartományban, a Hormuzi-szoros közelében található.

A béketárgyalások állása

Az Egyesült Államok és Irán között április 11-én kezdődtek meg a tárgyalások a hat hétig tartó fegyveres konfliktus után. A Fox News beszámolója szerint Trump figyelmeztette Iránt, hogy az amerikai delegáció befejezi a munkát, ha összeomlik a tűzszüneti megállapodás. Több sajtóforrás is arról írt, hogy Maszúd Peszeskján iráni elnök állítólag benyújtotta lemondását. Az Iran International értesülései szerint az elnököt és kormányát kizárták az iráni döntéshozatali folyamatokból, és az így kialakult hatalmi vákuum lehetővé tette, hogy az Iszlám Forradalmi Gárda keményvonalas frakciói átvegyék az irányítást a kulcsfontosságú ügyek felett. Trump elnök korábban többször is rámutatott az iráni vezetésen belüli megosztottságra.

Iran’s president has reportedly asked to resign, citing a loss of authority inside the country’s ruling system.



According to reports, Masoud Pezeshkian told the Supreme Leader’s office that he and his government have been excluded from major decision-making, leaving him unable… pic.twitter.com/ronp6oNvrI — Fox News (@FoxNews) May 31, 2026

Hétfőn reggel azonban a hírt megcáfolta az indonéziai iráni nagykövetség, ami propagandának minősítette a lemondásról szóló sajtóhíreket.

Mint írták, az iráni kormány tagadta az elnök lemondásáról szóló értesüléseket. A Kormányzati Információs Tanács elnöke, Eljász Hazrati megerősítette, hogy Peszeskján elnök továbbra is ellátja az államügyekkel kapcsolatos feladatait és szolgálja a népet.