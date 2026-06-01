Trump új feltételeket szabott, Irán továbbra is bizalmatlan

A megállapodás legfrissebb változata egy hatvannapos tűzszünetet, a Hormuzi-szoros újranyitását, valamint az iráni nukleáris programról szóló tárgyalások újraindításának kereteit is tartalmazza – írta a CBS.

Amennyiben a tárgyalások sikerrel zárulnak, az egyezség az Iránnal szemben bevezetett szankciók egy részének feloldását is magában foglalhatja.

A CBS News szerint ez azt is jelentheti, hogy Teherán ismét hozzáférhet több milliárd dollárnyi, korábban befagyasztott vagyonához. A tárgyalások célja egy olyan megállapodás kidolgozása, amely lezárhatja a hónapok óta tartó konfliktust. Amerikai tisztviselők csütörtökön arról tájékoztattak, hogy Washington és Teherán már megállapodott egy keretrendszerről, vagyis egy egyetértési megállapodásról. Ahhoz azonban, hogy ez hatályba lépjen, Donald Trumpnak és az iráni vezetésnek is jóvá kell hagynia.

Az egyetlen garancia, amire szükségem van, az az, hogy nem lesznek atomfegyverek. Ebbe beleegyeztek, és ez nagyon érdekes volt

– mondta Donald Trump a Fox News csütörtöki műsorában.

🚨 NEW: President Trump reportedly demanded additional revisions to the proposed Iran deal after his envoys had already reached a draft agreement with Iranian negotiators, with a particular focus on tightening provisions related to monitoring Iran’s nuclear material. https://t.co/lPKAeMxnld — Mossad Commentary (@MOSSADil) May 31, 2026

A pénteki, legfőbb tanácsadóival tartott helyzetelemző megbeszélés előtt Donald Trump arra utalt, hogy nyitott a megállapodás elfogadására.