Donald TrumpIránTeheránatomfegyverbéketárgyalásHormuzi-szoros

Trump új feltételeket szabott, Irán továbbra is bizalmatlan

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A CBS News és a BBC értesülései szerint Donald Trump újabb módosításokat kért az Iránnal készülő megállapodás tervezetében. Bár amerikai tisztviselők szerint megszületett egy keretmegállapodás, Teherán továbbra is óvatos, és azt hangsúlyozza, hogy csak az iráni érdekeket teljes mértékben garantáló egyezséget fogad el. Hivatalos egyezség egyelőre nem született, a legvitatottabb kérdésekben továbbra sincs egyetértés.

Magyar Nemzet
2026. 06. 01. 7:19
Trump új feltételeket szabott, Irán továbbra is bizalmatlan Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A megállapodás legfrissebb változata egy hatvannapos tűzszünetet, a Hormuzi-szoros újranyitását, valamint az iráni nukleáris programról szóló tárgyalások újraindításának kereteit is tartalmazza – írta a CBS.

Amennyiben a tárgyalások sikerrel zárulnak, az egyezség az Iránnal szemben bevezetett szankciók egy részének feloldását is magában foglalhatja.

A CBS News szerint ez azt is jelentheti, hogy Teherán ismét hozzáférhet több milliárd dollárnyi, korábban befagyasztott vagyonához. A tárgyalások célja egy olyan megállapodás kidolgozása, amely lezárhatja a hónapok óta tartó konfliktust. Amerikai tisztviselők csütörtökön arról tájékoztattak, hogy Washington és Teherán már megállapodott egy keretrendszerről, vagyis egy egyetértési megállapodásról. Ahhoz azonban, hogy ez hatályba lépjen, Donald Trumpnak és az iráni vezetésnek is jóvá kell hagynia.

Az egyetlen garancia, amire szükségem van, az az, hogy nem lesznek atomfegyverek. Ebbe beleegyeztek, és ez nagyon érdekes volt

– mondta Donald Trump a Fox News csütörtöki műsorában.

A pénteki, legfőbb tanácsadóival tartott helyzetelemző megbeszélés előtt Donald Trump arra utalt, hogy nyitott a megállapodás elfogadására. 

Azóta pedig a beszámolók szerint az elnök további változtatásokat is szorgalmazott.

Teherán közben óvatosabban értékelte a tárgyalások állását, mint Washington. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az állami média szerint azt mondta: amíg nem jön létre egyértelmű megállapodás, addig minden ezzel kapcsolatos kijelentés pusztán feltételezés. A Tasnim hírügynökség arról számolt be, hogy a felek továbbra is a megállapodás részleteiről egyeztetnek. A tárgyalások során mindkét oldal újabb és újabb módosítási javaslatokat terjeszt elő. 

Teherán azt is jelezte, hogy a befagyasztott iráni vagyon felszabadítását előfeltételnek tekinti ahhoz, hogy érdemi tárgyalások folytatódjanak a nukleáris programról.

Mint arról beszámoltunk, az amerikai és iráni tisztviselők közötti tárgyalásokon Pakisztán közvetítői szerepet vállalt. 

 

Borítókép: Donald Trump és Pete Hegseth (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekballiberális oldal

A legszegényebb

Bayer Zsolt avatarja

…aki mindent elhisz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu