Pakisztán áttörést vár, de Irán továbbra sem enged a legvitatottabb kérdésekben

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok végül úgyis megszerzi Irán dúsított uránkészletét, amelyről Washington úgy véli, hogy atomfegyver előállítására szánják. Teherán ugyanakkor továbbra is azt állítja, hogy a készlet kizárólag békés célokat szolgál.

Meg fogjuk szerezni. Nincs rá szükségünk, nem akarjuk. Valószínűleg megsemmisítjük, miután megszereztük, de nem fogjuk hagyni, hogy náluk maradjon

– mondta Trump csütörtökön újságíróknak a Fehér Házban. Trump kijelentése előtt két magas rangú iráni forrás arról beszélt a Reutersnek, hogy Modzstaba Hámenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője utasítást adott arra, hogy az uránt semmilyen körülmények között ne szállítsák külföldre. Az amerikai elnök azt is bírálta, hogy Teherán díjakat vetne ki a Hormuzi-szorost használó hajókra.

„Nyitottnak és szabadnak akarjuk látni. Nem akarunk útdíjakat” – mondta Trump. „Ez egy nemzetközi vízi út.”

Trumpra egyre nagyobb belpolitikai nyomás nehezedik a novemberi félidős választások előtt: az amerikaiakat felháborítják az emelkedő üzemanyagárak, amit jól mutat, hogy az elnök népszerűségi mutatója a tavalyi Fehér Házba való visszatérése óta a legalacsonyabb szint közelében jár.