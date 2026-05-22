Bajnai Prágában: Stresszteszt alatt állt a türelmem

Az idei fórum központi témája a Globális rendszerszintű átalakulás – 21. századi megoldások a 21. század kihívásaira. A szervezők szerint a világ olyan fordulóponthoz érkezett, amikor a 20. században létrehozott intézmények egyre kevésbé képesek kezelni a 21. század válságait.

A konferencia kiemelten foglalkozik az orosz–ukrán háborúval, a közel-keleti konfliktusokkal, az indo–csendes-óceáni térség növekvő feszültségeivel, valamint a technológiai fejlődés geopolitikai következményeivel.

A rendezvény nyitóbeszélgetésén Bajnai Gordon korábbi magyar miniszterelnök mellett Ivan Krasztev bolgár politikatudós, Kersti Kaljulaid volt észt államfő és Petr Pudil cseh üzletember vett részt.

A vita középpontjában az állt, hogy mit lehet megőrizni a jelenlegi krízisek közepette az átalakuló világból.