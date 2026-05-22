Bajnai Prágában: Stresszteszt alatt állt a türelmem

A jelenlegi válságok közepette Európa szerepéről és a nemzetközi rend jövőjéről vitáztak az idei Globsec fórum nyitópaneljén Prágában. A beszélgetésen részt vevő Bajnai Gordon volt miniszterelnök egy kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: az elmúlt tizenhat év az ő élete és türelme számára is stressztesztet jelentett.

2026. 05. 22. 14:13
Az idei fórum központi témája a Globális rendszerszintű átalakulás – 21. századi megoldások a 21. század kihívásaira. A szervezők szerint a világ olyan fordulóponthoz érkezett, amikor a 20. században létrehozott intézmények egyre kevésbé képesek kezelni a 21. század válságait. 

A konferencia kiemelten foglalkozik az orosz–ukrán háborúval, a közel-keleti konfliktusokkal, az indo–csendes-óceáni térség növekvő feszültségeivel, valamint a technológiai fejlődés geopolitikai következményeivel.

A rendezvény nyitóbeszélgetésén Bajnai Gordon korábbi magyar miniszterelnök mellett Ivan Krasztev bolgár politikatudós, Kersti Kaljulaid volt észt államfő és Petr Pudil cseh üzletember vett részt.

A vita középpontjában az állt, hogy mit lehet megőrizni a jelenlegi krízisek közepette az átalakuló világból.

Bajnai Gordon szerint a jogállam és a nemzetközi rend továbbra is megőrizhető, és ha erre valahol esély van, akkor az Európában van.

A volt miniszterelnöktől azt is megkérdezték, hogy az elmúlt tizenhat év Magyarországon tekinthető-e a jogállam stressztesztjének. Erre Bajnai egy személyes megjegyzéssel válaszolt:

Az én életem és türelmem stressztesztje is volt

– számolt be a 24.hu

A fórum szervezői szerint Európa számára az egyik legfontosabb kérdés, hogy miként tud alkalmazkodni a gyorsan változó világrendhez. A konferencián ezért külön figyelmet kap a védelempolitika, a gazdasági versenyképesség, az energia- és klímabiztonság, valamint a technológiai innováció szerepe is.

Az idei rendezvényre több mint 1800 résztvevő érkezett több mint 75 országból. A fórum célja, hogy a szakpolitikai viták mellett konkrét javaslatok és stratégiai elképzelések is szülessenek Európa és a nemzetközi közösség előtt álló kihívások kezelésére.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
