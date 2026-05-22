SzerbiaBrüsszelUkrajnauniós csatlakozásEurópai Unió

Szerbia kitálalt: így alkalmaz kettős mércét Brüsszel

Miközben Szerbia több mint egy évtizede vár az uniós csatlakozási folyamat előrelépésére, Belgrád szerint Brüsszel menet közben változtatta meg a feltételeket. Ana Brnabic szerb házelnök úgy véli, az EU az ukrajnai háború óta új követelményeket támaszt a tagjelöltekkel, és kettős mércét alkalmaz Szerbiával szemben.

Magyar Nemzet
2026. 05. 22. 14:58
Európai Unió zászlói az Európai Bizottság brüsszeli székháza előtt (Fotó: AFP)
Brnabic emlékeztetett arra, hogy Szerbia 2014-ben kezdte meg a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Elmondása szerint akkor még az volt a gyakorlat, hogy a tagjelölt országok fokozatosan igazodtak az EU közös kül- és biztonságpolitikájához, a teljes megfelelést pedig csak a csatlakozás előtt kellett elérniük. Szerinte azóta a feltételek megváltoztak, ami nem tekinthető igazságos eljárásnak.

A szerb házelnök szerint jól mutatja a helyzetet, hogy Belgrád 2021 decembere óta nem nyitott meg új tárgyalási fejezetet az uniós csatlakozási folyamatban. Úgy véli, ennek nem az az oka, hogy Szerbia ne teljesítette volna a szükséges feltételeket, hanem az, hogy nem igazodik teljes mértékben az Európai Unió kül- és biztonságpolitikájához.

Brnabic kifogásolta azokat a bírálatokat is, amelyek szerint Szerbiában romlik a demokrácia állapota. Álláspontja szerint 

Brüsszel nem minden tagjelölt országot azonos mérce alapján értékel. Példaként Albániát említette, ahol a közelmúltban rendőri fellépés kísérte az ellenzéki tüntetéseket, mégsem váltott ki akkora nemzetközi visszhangot, mint a szerbiai események.

A szerb politikus szerint az Európai Unió bizonyos országok esetében elnézőbb, míg Szerbiával szemben szigorúbb követelményeket alkalmaz. Úgy fogalmazott, hogy országa esetében gyakran olyan narratívák jelennek meg, amelyek nem tükrözik a valós helyzetet.

A nyilatkozat különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy korábbi sajtóértesülések szerint Brüsszel akár 1,5 milliárd eurónyi előcsatlakozási támogatás csökkentését vagy visszatartását is mérlegelheti a demokratikus normákkal kapcsolatos aggályok miatt.

Mindeközben kiszivárgott Friedrich Merz német kancellár levele is, amely egy eddig nem létező, úgynevezett társult tagsági státust javasolna Ukrajnának. A Reuters által megszerzett dokumentum szerint 

Kijev már a teljes jogú tagság előtt képviselőket küldhetne az Európai Parlamentbe, valamint szavazati jog nélküli társbiztost delegálhatna az Európai Bizottságba és részt vehetne egyes uniós döntéshozatali fórumok munkájában.

A német kezdeményezés célja, hogy Ukrajna a háború lezárását követően gyorsabban kapcsolódhasson be az uniós intézményrendszer működésébe, miközben az európai vezetők többsége jelenleg nem tartja reálisnak a teljes jogú tagság gyors elérését. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

