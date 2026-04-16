Alig telt el néhány nap a magyarországi választások után, Brüsszelben máris egyértelmű jelzéseket küldtek : az új politikai helyzetet az Európai Unió stratégiai áttörésként értékeli. A bővítésért felelős biztos, Marta Kos Európa nagy győzelmének nevezte Orbán Viktor vereségét, és úgy fogalmazott, hogy az új magyar kormány új lendületet adhat Ukrajna uniós csatlakozásának.
Brüsszel már lépett: Ukrajna csatlakozására és a magyar vétó megszüntetésére készülnek
Már a választás után megindult a nyomásgyakorlás: Magyar Péter győzelme új korszakot hozhat az Európai Unióban, Ukrajna pedig minden eddiginél közelebb kerülhet a csatlakozáshoz.
Személy szerint arra számítok, hogy ez pozitív hatással lesz a csatlakozási folyamatra
– mondta Kos.
Több tíz milliárd euró sorsa dőlhet el
Brüsszeli várakozások szerint a magyarországi kormányváltás akár a 90 milliárd eurónyi forrás felszabadítását is lehetővé teheti Ukrajna számára. Ez az összeg kulcsfontosságú lenne az ukrán költségvetés stabilizálásához.
Az elmúlt időszakban Magyarország többször is megakadályozta a döntést: a magyar kormány korábban saját nemzeti érdekeihez kötötte a támogatások jóváhagyását, ami komoly feszültséget okozott az uniós vezetők körében.
Reformokat várnak az új kormánytól
Brüsszel ugyanakkor világossá tette: az együttműködésnek ára van. Az Európai Unió évek óta visszatartja a Magyarországnak járó források jelentős részét.
Magyarország mintegy 36 milliárd euróra vár, ezért cserébe azonban lépéseket vár Brüsszel Magyar Pétertől.
Az új kormánytól konkrét lépéseket várnak, különösen a jogállamiság, az igazságszolgáltatás és a médiaszabadság területén. Daniel Freund hangsúlyozta: a pénzek azonnali felszabadítása nem lehetséges, előbb bizonyítani kell a reformszándékot.
Hasonlóan nyilatkozott Tineke Strik zöldpárti EP-képviselő is, aki szerint a korábban indított uniós eljárások okai továbbra sem szűntek meg.
A választások és a visszatartott források kapcsán ő is azt hangsúlyozta, hogy Magyar Péternek előbb reformokat kell végrehajtani, miután a 7. cikkely szerinti uniós kötelezettségszegési eljárást nem Orbán Viktor, hanem az országban tapasztalható jogállamisági problémák miatt indították, ami véleménye szerint továbbra is fennáll.
Fordulat jöhet az ukrán politikában
A nemzetközi reakciók alapján a magyar külpolitika iránya is változhat. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter Orbán Anitával, a külügyminiszteri poszt várományosával folytatott telefonmegbeszélése után úgy nyilatkozott, arra számít, hogy az új magyar vezetés támogatni fogja az Ukrajnának szánt uniós források folyósítását, valamint az Oroszország elleni szankciókat.
A lengyel diplomácia vezetője elmondta, hogy Orbán Anita azt sugallta, Magyarország feloldja a lengyel hadseregnek és Ukrajnának szánt pénzeszközök blokkolását, valamint támogatja az Oroszország elleni szankciókat.
Ez éles váltást jelentene a korábbi politikához képest, és Sikorski szerint új lendületet adhatna a visegrádi együttműködésnek is.
Brüsszel a vétójog eltörlésére készül
A magyar választások után szinte azonnal Ursula von der Leyen újra napirendre vette az uniós döntéshozatal átalakítását. A cél az egyhangúság elvének visszaszorítása, különösen a külpolitikai kérdésekben.
A javaslat szerint a jövőben minősített többséggel születnének döntések, ami megakadályozná, hogy egyetlen tagállam blokkolja az olyan ügyeket, mint az Oroszország elleni szankciók vagy az Ukrajnának nyújtott támogatások.
Ez azonban alapjaiban alakítaná át az Európai Unió működését és jelentősen csökkentené a kisebb tagállamok mozgásterét.
Az uniós alapszerződések módosításához azonban minden tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges – vagyis éppen az a mechanizmus kellene hozzá, amelyet most eltörölnének. Ráadásul bizonyos területek, például a katonai kérdések továbbra is kívül maradnának a többségi döntéshozatalon.
Sorsdöntő időszak következik
Brüsszel már felvette a kapcsolatot Magyar Péterrel is, és gyors reformokat sürget. Ebből is látszik, hogy nagy árat kell fizetnie a leendő miniszterelnöknek, ha tartani szeretné a szavát, és hazahozná az uniós pénzeket.
Borítókép: Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
