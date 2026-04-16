Brüsszel már lépett: Ukrajna csatlakozására és a magyar vétó megszüntetésére készülnek

Személy szerint arra számítok, hogy ez pozitív hatással lesz a csatlakozási folyamatra

– mondta Kos.

Több tíz milliárd euró sorsa dőlhet el

Brüsszeli várakozások szerint a magyarországi kormányváltás akár a 90 milliárd eurónyi forrás felszabadítását is lehetővé teheti Ukrajna számára. Ez az összeg kulcsfontosságú lenne az ukrán költségvetés stabilizálásához.

Az elmúlt időszakban Magyarország többször is megakadályozta a döntést: a magyar kormány korábban saját nemzeti érdekeihez kötötte a támogatások jóváhagyását, ami komoly feszültséget okozott az uniós vezetők körében.

Reformokat várnak az új kormánytól

Brüsszel ugyanakkor világossá tette: az együttműködésnek ára van. Az Európai Unió évek óta visszatartja a Magyarországnak járó források jelentős részét.

Magyarország mintegy 36 milliárd euróra vár, ezért cserébe azonban lépéseket vár Brüsszel Magyar Pétertől.

Az új kormánytól konkrét lépéseket várnak, különösen a jogállamiság, az igazságszolgáltatás és a médiaszabadság területén. Daniel Freund hangsúlyozta: a pénzek azonnali felszabadítása nem lehetséges, előbb bizonyítani kell a reformszándékot.