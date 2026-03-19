Orbán Viktor: Az ukránok oldalán áll Brüsszel

Szijjártó PéterUkrajnahadikölcsönnémet kancellár

Szijjártó Péter: Magyarország nem támogatja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt + videó

Élesen bírálta a német kancellár kijelentését a közösségi oldalán közzétett videójában Szijjártó Péter, aki szerint Berlin nem tűri az ellenvéleményt, és az uniós szabályok megsértésével akarná keresztülvinni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatást. A külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország nem adja fel nemzeti érdekeit.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 7:35
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)
Mit szólsz ahhoz, hogy a német kancellár a Bundestagban kijelentette, az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt sürgősen ki kell fizetni és nem szabad tekintettel lenni egyetlen blokkoló országra sem? – hangzott el a kérdés Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A németek nem fogadják el, hogyha valaki ellentmond nekik. A németek egy választ fogadnak el, az, hogy jawohl

 – válaszolt Szijjártó Péter

„Vagyis, hogy igenis. Mi nem az a nemzet vagyunk, aki azt mondja a németeknek, hogy jawohl, mi a magyar nemzeti érdeket szolgáljuk, és nem adhatja oda senki ezt a 90 milliárdos hadikölcsönt Ukrajnának addig, amíg Ukrajna olajblokád alatt tart minket” – hangsúlyozta.

Mindegy, hogy mit mond a német kancellár, az európai szabályok világosak. Az európai szabályok nyílt megerőszakolásával lenne csak lehetőség a 90 milliárd eurót odaadni, de ha ez megtörténik, akkor annak az Európai Unió jövőjére és működésére nagyon súlyos következményei vannak

 – zárta.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu