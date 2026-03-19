Mit szólsz ahhoz, hogy a német kancellár a Bundestagban kijelentette, az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt sürgősen ki kell fizetni és nem szabad tekintettel lenni egyetlen blokkoló országra sem? – hangzott el a kérdés Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek.
Szijjártó Péter: Magyarország nem támogatja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt + videó
Élesen bírálta a német kancellár kijelentését a közösségi oldalán közzétett videójában Szijjártó Péter, aki szerint Berlin nem tűri az ellenvéleményt, és az uniós szabályok megsértésével akarná keresztülvinni az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatást. A külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország nem adja fel nemzeti érdekeit.
A németek nem fogadják el, hogyha valaki ellentmond nekik. A németek egy választ fogadnak el, az, hogy jawohl
– válaszolt Szijjártó Péter.
„Vagyis, hogy igenis. Mi nem az a nemzet vagyunk, aki azt mondja a németeknek, hogy jawohl, mi a magyar nemzeti érdeket szolgáljuk, és nem adhatja oda senki ezt a 90 milliárdos hadikölcsönt Ukrajnának addig, amíg Ukrajna olajblokád alatt tart minket” – hangsúlyozta.
Mindegy, hogy mit mond a német kancellár, az európai szabályok világosak. Az európai szabályok nyílt megerőszakolásával lenne csak lehetőség a 90 milliárd eurót odaadni, de ha ez megtörténik, akkor annak az Európai Unió jövőjére és működésére nagyon súlyos következményei vannak
– zárta.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)
