Szerdán lesz a hét legfontosabb gazdasági eseménye

Szerdán a májusi infláció második becslése érkezik. Az első becslés alapján májusban az infláció az előző havi három százalékról 3,2 százalékra gyorsult.

– Ebben azonban már nem csak az energiaárak emelkedése játszik szerepet, hiszen a maginfláció is gyorsult, 2,2 százalékról 2,5 százalékra, azaz elkezdtek megjelenni a másodkörös hatások is – mutatott rá Regős Gábor.

Csütörtökön az áprilisi építőipari adatokat teszik közzé. Márciusban az eurózóna építőipari teljesítménye havi alapon 0,8 százalékkal emelkedett, az előző év azonos időszakához viszonyítva azonban 1,2 százalékkal visszaesett. Éves alapon az Európai Unió egyes tagországai közül a legnagyobb növekedést Szlovéniában (29,6 százalék), Szlovákiában (27,9 százalék) és Romániában (9,4 százalék) érte el az ágazat, míg a legnagyobb mérséklődés Spanyolországban (4,4 százalék), Franciaországban (3,3 százalék) és Ausztriában (3 százalék) történt.

– A hét legfontosabb eseménye a Fed szerda esti kamatdöntése lesz. Az Egyesült Államokban az alapkamat 3,5-3,75 százalék, ami várhatóan most sem változik. A 4,2 százalékos infláció és az erős munkaerőpiac inkább szigorítást igényelne (persze az alacsonyabb maginfláció miatt át is nézhet rajta), míg Donald Trump elnök inkább a lazítást várná el. Csütörtökön dönt irányadó rátájáról a cseh jegybank. A cseh alapkamat 2025. májusa óta 3,5 százalék, miközben az utolsó inflációs adat 2,1 százalék volt. Ez alapján egyelőre sem lazításra, sem szigorításra nem számítok, bár a szigorítás gondolata már felmerült – tette hozzá Regős Gábor.