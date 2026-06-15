Juhász Árpád titkos élete: kiderült, miért vonult el a civilizációtól a nemzet geológusa

Ez a természetszeretetre és önvizsgálatra sarkalló kötet közli a magyar indiánok biográfiáját is, akik között nemcsak Fehér Szarvas és Kóborló Farkas történetével ismerkedhetünk meg, hanem Heverő Bölényével is, akit leginkább Baktay Ervinként ismerünk, s aki hajdan kulcsszerepet játszott a hazai indiánmozgalom létrejöttében.