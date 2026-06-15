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Juhász Árpád titkos élete: kiderült, miért vonult el a civilizációtól a nemzet geológusa

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Generációk sora szerette meg az eltelt évtizedekben a nemzet geológusát. Magam is azt hittem, hogy sokat tudok Juhász Árpádról, hiszen számos dokumentumfilmjét láttam a televízióban. Ám most én is tévedtem: az Illegális indiánok című vadonatúj kötet a szerző jóformán alig ismert, misztikumba hajló arcát tárja elénk, amelyben a cserkészettől a titkos és veszélyes hazai indiántáborozásokon át az amerikai szuperkontinens őslakosaival való találkozásokig mutatja be a jeles természettudós eddigi pályáját.

Balázs D. Attila
2026. 06. 15. 5:42
Juhász
Juhász Árpád geológus Fotó: Teknős Miklós
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Ez a természetszeretetre és önvizsgálatra sarkalló kötet közli a magyar indiánok biográfiáját is, akik között nemcsak Fehér Szarvas és Kóborló Farkas történetével ismerkedhetünk meg, hanem Heverő Bölényével is, akit leginkább Baktay Ervinként ismerünk, s aki hajdan kulcsszerepet játszott a hazai indiánmozgalom létrejöttében.

 

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