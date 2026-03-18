Szijjártó Péter: Azt hinnéd, vége a napnak, de nem, az ukránok újra bizonyítanak

Az ukránok minden eszközt bevetnek azért, hogy a Tisza Párt nyerje a választást – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, minden eszközt bevetnek annak érdekében, hogy a Tisza Pártot segítsék.

Kezdték az olajblokáddal, folytatták egy totális energiablokád kísérletével, aztán jött a halálos fenyegetés a miniszterelnöknek, majd a fenyegetés a miniszterelnök gyerekeinek és kiskorú unokáinak, most pedig a külügyminiszter kezdett egy szégyentelen álhírhadjáratba, ráadásul a kárpátaljai magyar testvéreink felhasználásával. Azt írta ki előbb a közösségi oldalára, hogy az oroszok Orbán Viktor oldalán avatkoznak be a magyar parlamenti választásba, a kárpátaljai magyarok felhasználásával. Itt az ideje, hogy világossá tegyük az ukránoknak, hogy ebből elég

– emelte ki a külügyminiszter.

Szijjártó Péter hozzátette:

Fejezzék be a magyar parlamenti választásba történő beavatkozást, fejezzék be a magyarok inzultálását Magyarországon és Kárpátalján. Éppen elég, hogy 2015 óta folyamatosan veszik el a kárpátaljai magyarok jogait, fejezzék be, hogy a kárpátaljai magyarokat belekeverik egy ilyen mocskos hazugsághadjáratba.

A tárcavezető azt is kijelentette:

A választást meg fogjuk nyerni. Az ukránok soha az életben nem fognak csatlakozni az Európai Unióhoz. Nem engedjük, hogy Magyarországot belekeverjék a háborúba, és nem engedjük, hogy elvigyék a magyar emberek pénzét Ukrajnába, akármit is találnak ki az ukránok, akármilyen hazugságot talál ki az ukrán külügyminiszter, és akárkit fenyeget meg Zelenszkij elnök.

Szijjártó Péter szerint az ukránok nyilvánvalóan elkeseredettek, nyilvánvalóan látják, hogy hiába minden erőfeszítés. „Látták a tömeget a Békemeneten. Látták a tömeget Kaposváron, látták a tömeget Egerben, látták ma a tömeget Dunaújvárosban. Látják, hogy nincsen hatása a beavatkozásnak, látják, hogy a magyar emberek szuverén nemzeti kormányt akarnak, a magyar emberek békét akarnak, a magyar emberek biztonságot akarnak, és a magyar emberek ki akarnak maradni az ukránok háborújából” – tette hozzá, és kiemelte:

Úgyhogy jól figyelj, Szibiha kolléga, akármit is csinálsz, akármit is hazudsz, tótágast is állhatsz, itt Magyarországon a Tisza Párt nem nyer választást, mi fogjuk megnyerni a választást, ti pedig soha a büdös életben nem csatlakozhattok az Európai Unióhoz, a magyarok pénzét nem viszitek el, és mi magyarok nem veszünk részt a ti háborútokban, mi békét és biztonságot akarunk, ki fogunk maradni a háborútokból.

