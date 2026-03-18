Rendkívüli

Orbán Viktor: Csak nemzeti egységgel lehet kimaradni a háborúból, újítsuk meg április 12-én a háborúellenes szövetségünket + videó

Szijjártó PéterUkrajnaKárpátalja

Szijjártó Péter: Azt hinnéd, vége a napnak, de nem, az ukránok újra bizonyítanak

Ma az ukránok újra bizonyították, hogy nincs az az eszköz, aminek a használatától visszariadnának a magyar parlamenti választás eredményének befolyásolása érdekében. Ezt közölte Szijjártó Péter a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Magyar Nemzet
2026. 03. 18. 21:51
Szijjártó Péter Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukránok minden eszközt bevetnek azért, hogy a Tisza Párt nyerje a választást – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, minden eszközt bevetnek annak érdekében, hogy a Tisza Pártot segítsék.

Kezdték az olajblokáddal, folytatták egy totális energiablokád kísérletével, aztán jött a halálos fenyegetés a miniszterelnöknek, majd a fenyegetés a miniszterelnök gyerekeinek és kiskorú unokáinak, most pedig a külügyminiszter kezdett egy szégyentelen álhírhadjáratba, ráadásul a kárpátaljai magyar testvéreink felhasználásával. Azt írta ki előbb a közösségi oldalára, hogy az oroszok Orbán Viktor oldalán avatkoznak be a magyar parlamenti választásba, a kárpátaljai magyarok felhasználásával. Itt az ideje, hogy világossá tegyük az ukránoknak, hogy ebből elég

– emelte ki a külügyminiszter. 

Szijjártó Péter hozzátette: 

Fejezzék be a magyar parlamenti választásba történő beavatkozást, fejezzék be a magyarok inzultálását Magyarországon és Kárpátalján. Éppen elég, hogy 2015 óta folyamatosan veszik el a kárpátaljai magyarok jogait, fejezzék be, hogy a kárpátaljai magyarokat belekeverik egy ilyen mocskos hazugsághadjáratba. 

A tárcavezető azt is kijelentette: 

A választást meg fogjuk nyerni. Az ukránok soha az életben nem fognak csatlakozni az Európai Unióhoz. Nem engedjük, hogy Magyarországot belekeverjék a háborúba, és nem engedjük, hogy elvigyék a magyar emberek pénzét Ukrajnába, akármit is találnak ki az ukránok, akármilyen hazugságot talál ki az ukrán külügyminiszter, és akárkit fenyeget meg Zelenszkij elnök. 

Szijjártó Péter szerint az ukránok nyilvánvalóan elkeseredettek, nyilvánvalóan látják, hogy hiába minden erőfeszítés. „Látták a tömeget a Békemeneten. Látták a tömeget Kaposváron, látták a tömeget Egerben, látták ma a tömeget Dunaújvárosban. Látják, hogy nincsen hatása a beavatkozásnak, látják, hogy a magyar emberek szuverén nemzeti kormányt akarnak, a magyar emberek békét akarnak, a magyar emberek biztonságot akarnak, és a magyar emberek ki akarnak maradni az ukránok háborújából” – tette hozzá, és kiemelte:

Úgyhogy jól figyelj, Szibiha kolléga, akármit is csinálsz, akármit is hazudsz, tótágast is állhatsz, itt Magyarországon a Tisza Párt nem nyer választást, mi fogjuk megnyerni a választást, ti pedig soha a büdös életben nem csatlakozhattok az Európai Unióhoz, a magyarok pénzét nem viszitek el, és mi magyarok nem veszünk részt a ti háborútokban, mi békét és biztonságot akarunk, ki fogunk maradni a háborútokból.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhősök tere

Kiszámolták…

Bayer Zsolt avatarja

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.