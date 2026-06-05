Tarr Zoltán állításait cáfolják a történelmi egyházak

Nem értett egyet teljesen Tarral az evangélikus püspök

Az egyházak önállóságának „újratanulásáról” szóló miniszteri kijelentésre reagálva az evangélikus püspök úgy fogalmazott: „Remélem, hogy ez csak egy retorikai fordulat volt, amivel azt kívánta kifejezni, hogy az egyházi szolgálatnak a kormányzásuk alatt nagyobb mozgástere és szabadsága lesz.”

Szemerei János evangélikus püspök szerint az egyházak kormánytól való függése valós probléma, ugyanakkor ennek gyökerei nem a közelmúltban, hanem a kommunista időszakban keresendők. A Mandinernek úgy fogalmazott, az egyházak kiszolgáltatottsága abból fakad, hogy az állam a rendszerváltás után sem adta vissza teljes mértékben az egykor elvett vagyont, amely az önálló működés alapját jelenthette volna. Hozzátette: támogatja a függőség csökkentésének célját, de ennek részleteit is látni szeretné.

Őszintén kívánom, hogy a kormánytól való függés megszüntetésének tervét sikerüljön megvalósítani, bár részleteket is jó volna látni

– fogalmazott.

Az egyházak függetlenségét nem feltétlenül az állami támogatások csökkentése erősítené, hanem az egykor elvett egyházi vagyon teljes visszaszolgáltatása. Tarr Zoltán ugyan nem helyezett kilátásba forráselvonást, sőt azt ígérte, hogy az egyházak finanszírozása nem csökken,

a Tisza-kormány ugyanakkor egyelőre nem jelezte, hogy a tulajdoni viszonyok rendezésében gondolkodna.

A lap szerint ezért továbbra is kérdés, hogy ha a támogatási rendszer és az egyházak anyagi függősége lényegében változatlan marad, mi garantálhatja a miniszter által emlegetett nagyobb önállóságot.

Nacsa Lőrinc: Hetven év lemaradását kellett pótolnia az Orbán-kormánynak

Nacsa Lőrinc, a KDNP frakcióvezető-helyettese szerint a 2010-ben megalakult Orbán-kormány „hetvenéves lemaradást” örökölt egyházpolitikai téren. A Mandinernek azt mondta, a rendszerváltás utáni időszakban kevés előrelépés történt, miközben az egyházi intézmények és ingatlanok állapota folyamatosan romlott.