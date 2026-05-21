Törvénytelenül vizsgálódna a kormány az MTVA-nál

Megvan az új oktatási államtitkár, Orosz Anna kinevezését cáfolták

Lannert Judit közösségi oldalán cáfolta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint Orosz Anna az oktatási tárca egyik államtitkára lehetett volna, majd gyorsan be is jelentette újabb államtitkárát, Naderi Zsuzsannát.

2026. 05. 21. 16:33
Az ügyet elsimítva aztán az új oktatási miniszter gyorsan be is jelentette, hogy ki lesz a következő államtitkára. 

Ő lesz az új oktatási államtitkár

Naderi Zsuzsanna a Szakképzésért és Felnőttkori Tanulásért Felelős Államtitkárság munkáját fogja vezetni.

– Nagyon örülök, hogy Zsuzsa elfogadta a felkérésemet. Olyan szakember csatlakozik a csapathoz, aki egyszerre rendelkezik komoly gazdasági, oktatási és vezetői tapasztalattal, és aki évtizedek óta elkötelezetten dolgozik a szakképzés fejlesztésén – kommentálta a bejelentést közösségi oldalán Lannert Judit. 

Az oktatási miniszter új államtitkáráról ezt írta: 

Naderi Zsuzsanna közgazdász, közgazdász-tanár és okleveles könyvvizsgáló. Közel harminc éve foglalkozik szakmai oktatással és képzéssel, jelentős tapasztalatot szerezve a köz-, a magán-, valamint a nonprofit szektorban egyaránt. Intézményfejlesztési és vezetői munkáját mindig az együttműködésre, a gyakorlati megoldásokra és a hosszú távú gondolkodásra építette.

„Különösen fontosnak tartom, hogy jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát is. Meggyőződésem, hogy a jövő szakképzésének egyszerre kell szolgálnia a fiatalok boldogulását és a gazdaság valós igényeit. Ehhez olyan vezetőkre van szükség, akik képesek hidat építeni az oktatás és a munka világa között. Három felnőtt gyermek édesanyjaként személyesen is érti azokat a kihívásokat, amelyekkel a fiatalok és a családok szembesülnek az életpálya tervezés és a munka világába való belépés során” – írta még Lannert. 

Posztjában új államtitkárát is idézte: 

„A tanuló- és tanulásközpontú oktatásban, valamint az együttműködés kultúrájában hiszek és ennek erősítésén szeretnék dolgozni. A szakképzésben stabil jogszabályi és intézményi alapokra építhetünk, miközben fontosnak tartom a diákok nagyobb bevonását és az adatalapú döntéshozatal erősítését. Az oktatókat pedagógiai és módszertani eszköztáruk fejlesztésében és bővítésében szeretnénk támogatni. Szeretném továbbá, ha erősödne a felnőttkori tanulás kultúrája. Hiszem, hogy az egész életen át tartó tanulást és életpályatervezést a szolgáltatások megerősítésével tudjuk támogatni. Mindez elképzelhetetlen a képzésben résztvevők bevonása és a gazdasági élet szereplőivel való szoros együttműködés nélkül.”

Borítókép: Orosz Anna egykori Momentumos politikus (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
