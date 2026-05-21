Megvan az új oktatási államtitkár, Orosz Anna kinevezését cáfolták

Az ügyet elsimítva aztán az új oktatási miniszter gyorsan be is jelentette, hogy ki lesz a következő államtitkára.

Ő lesz az új oktatási államtitkár

Naderi Zsuzsanna a Szakképzésért és Felnőttkori Tanulásért Felelős Államtitkárság munkáját fogja vezetni.

– Nagyon örülök, hogy Zsuzsa elfogadta a felkérésemet. Olyan szakember csatlakozik a csapathoz, aki egyszerre rendelkezik komoly gazdasági, oktatási és vezetői tapasztalattal, és aki évtizedek óta elkötelezetten dolgozik a szakképzés fejlesztésén – kommentálta a bejelentést közösségi oldalán Lannert Judit.

Az oktatási miniszter új államtitkáráról ezt írta:

Naderi Zsuzsanna közgazdász, közgazdász-tanár és okleveles könyvvizsgáló. Közel harminc éve foglalkozik szakmai oktatással és képzéssel, jelentős tapasztalatot szerezve a köz-, a magán-, valamint a nonprofit szektorban egyaránt. Intézményfejlesztési és vezetői munkáját mindig az együttműködésre, a gyakorlati megoldásokra és a hosszú távú gondolkodásra építette.

„Különösen fontosnak tartom, hogy jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát is. Meggyőződésem, hogy a jövő szakképzésének egyszerre kell szolgálnia a fiatalok boldogulását és a gazdaság valós igényeit. Ehhez olyan vezetőkre van szükség, akik képesek hidat építeni az oktatás és a munka világa között. Három felnőtt gyermek édesanyjaként személyesen is érti azokat a kihívásokat, amelyekkel a fiatalok és a családok szembesülnek az életpálya tervezés és a munka világába való belépés során” – írta még Lannert.

Posztjában új államtitkárát is idézte:

„A tanuló- és tanulásközpontú oktatásban, valamint az együttműködés kultúrájában hiszek és ennek erősítésén szeretnék dolgozni. A szakképzésben stabil jogszabályi és intézményi alapokra építhetünk, miközben fontosnak tartom a diákok nagyobb bevonását és az adatalapú döntéshozatal erősítését. Az oktatókat pedagógiai és módszertani eszköztáruk fejlesztésében és bővítésében szeretnénk támogatni. Szeretném továbbá, ha erősödne a felnőttkori tanulás kultúrája. Hiszem, hogy az egész életen át tartó tanulást és életpályatervezést a szolgáltatások megerősítésével tudjuk támogatni. Mindez elképzelhetetlen a képzésben résztvevők bevonása és a gazdasági élet szereplőivel való szoros együttműködés nélkül.”