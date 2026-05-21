kézilabdaFehéroroszországHasszan MusztafaIHF

Nagyon rossz hír Magyarországnak: olyan európai csapat kéri a szabadkártyát a kézilabda vb-re amely a selejtezőn sem indult el

Bármennyire is meglepő (vagy talán nem is annyira az), hogy egy olyan európai ország is jelentkezett a 2027-es férfikézilabda-világbajnokság szabadkártyájára, amely el sem indulhatott a selejtezőben. Fehérororszországról van szó, amely az orosz–ukrán háború miatt nem lehetett ott a kvalifikiációs küzdelmekben. A döntés most az IHF-elnök, Hasszan Musztafa kezében van.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 17:25
A magyar és a fehérorosz válogatott a 2017-es világbajnokságon már összecsapott egymással Fotó: CHARLY TRIBALLEAU Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
The president of International Handball federation Hassan Moustafa with Ashraf Sobhy Minister of Youth and Sports of Egypt during the final ceremony of the IHF World Championship, Egypt 2025 (Photo by Mohamed Tageldin / Middle East Images via AFP)
Az IHF elnöke, Hasszan Musztafa (balra) fontos személy lehet a döntésben  Fotó: MOHAMED TAGELDIN / Middle East Images

Ebben az esetben ugyanis az IHF elnöke nem azt fogja figyelembe venni, hogy a magyar férfikézilabda-válogatott a legutóbbi három világbajnokságon is a legjobb nyolc közé jutott, hanem azt, hogy egy esetleges, 

a fehéroroszok számára kedvező döntés esetén Musztafa világpolitikai tényezővé nevezi ki magát – már ami a sportot illeti. 

Az sem mellékes, hogy egyre több nemzetközi sportszövetség oldotta már fel a szankciókat, azaz egy esetleges kedvező döntés nem csak a fehéroroszokat támogatná, de illeszkedne is ebbe a sorba.

Az IHF tanácsának hamarosan döntenie kell a kérdésben, mert június 10-én már sorsolnak is a 2027-es férfikézilabda vb-re.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai unió

Még egyszer a „rendszerváltásról”

Bayer Zsolt avatarja

A rendszerváltás, mint szólam, elsősorban a hajdani valódi rendszerváltókat gyalázza és teszi idézőjelbe az egész életüket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu