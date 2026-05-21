ukránkiképzőtábororosz-ukrán háborúcsapás

Ukrajnai dróntámadásban 65 orosz pilótakadét halt meg

Legalább 65 orosz drónpilótakadét és egy oktató halt meg egy ukrán dróntámadásban az oroszok által megszállt Donyeck megyei Sznyizsnében – állítja az ukrán pilóta nélküli rendszereket kezelő erők parancsnoka.

2026. 05. 21. 18:19
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
A lap megjegyezte, hogy az orosz védelmi minisztériumot is megkeresték az ügyben, azonban Moszkva egyelőre nem reagált a történtekre. A háborúban mindkét fél egyre nagyobb mértékben támaszkodik drónokra, amelyek kulcsszerepet játszanak a felderítésben és a csapásmérésben is.

A drónpilóták kiképzése emiatt stratégiai jelentőségűvé vált, így egy ilyen létesítmény elleni sikeres támadás érzékeny veszteséget jelenthet az orosz hadsereg számára.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
