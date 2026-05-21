Az MCC alapítója egyetért a tiszás alkotmánymódosítással, párbeszédet szeretne a kormánnyal

Az alapító szerint politikai csatározások színterévé vált az MCC

Az alapító ugyanakkor arról is írt: különösen fájdalmas számára, hogy az a huszonöt éven át épített örökség, amelyet az alapításkor megfogalmazott értékek mentén hoztak létre, mára politikai csatározások színterévé vált.

Úgy fogalmazott, ezen változtatni kell, és vissza kell térni az intézmény eredeti alapértékeihez.

Tombor András felidézte: a 2020-as vagyonjuttatás után visszavonult az alapítvány életéből, abban bízva, hogy az MCC a jelentős vagyoni háttérrel nemzetközi szinten is versenyképes intézménnyé válhat, és hosszú távon képviselheti az összmagyarság érdekeit.

Mint írta, az elmúlt hetekben számos jelenlegi és egykori diák, szülő, kurátor, védnök, valamint hazai és nemzetközi oktató támogatásáról biztosította őt abban, hogy kiálljon az intézmény jövője mellett.

A közlemény végén az alapító arról is beszélt, hogy egyetért a nyilvánosságra került alaptörvény-módosítás azon rendelkezésével, amely szerint az állam által juttatott vagyon nemzeti vagyonnak minősül, ezért szerinte szükség van a kölcsönös számadásra is. Hozzátette: kezdeményezi a párbeszédet a kormányzattal annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az MCC sikeres és hosszú távú működését.

