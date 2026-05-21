mccmatthias corvinus collegiumtombor andrásMagyar Péter

Az MCC alapítója egyetért a tiszás alkotmánymódosítással, párbeszédet szeretne a kormánnyal

„Az intézmény jövője veszélyben van, kötelességemnek érzem, hogy mint alapító fellépjek a védelmében” – jelentette ki Tombor András, aki párbeszédet kezdeményez a magyar állammal a Mathias Corvinus Collegium jövőjéről. Az MCC alapítója közleményében úgy vélekedett: vissza kell térni az intézmény eredeti alapértékeihez.

Magyar Nemzet
2026. 05. 21. 19:02
MCC
Fotó: MCC
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az alapító szerint politikai csatározások színterévé vált az MCC

Az alapító ugyanakkor arról is írt: különösen fájdalmas számára, hogy az a huszonöt éven át épített örökség, amelyet az alapításkor megfogalmazott értékek mentén hoztak létre, mára politikai csatározások színterévé vált. 

Úgy fogalmazott, ezen változtatni kell, és vissza kell térni az intézmény eredeti alapértékeihez.

Tombor András felidézte: a 2020-as vagyonjuttatás után visszavonult az alapítvány életéből, abban bízva, hogy az MCC a jelentős vagyoni háttérrel nemzetközi szinten is versenyképes intézménnyé válhat, és hosszú távon képviselheti az összmagyarság érdekeit.

Mint írta, az elmúlt hetekben számos jelenlegi és egykori diák, szülő, kurátor, védnök, valamint hazai és nemzetközi oktató támogatásáról biztosította őt abban, hogy kiálljon az intézmény jövője mellett.

A közlemény végén az alapító arról is beszélt, hogy egyetért a nyilvánosságra került alaptörvény-módosítás azon rendelkezésével, amely szerint az állam által juttatott vagyon nemzeti vagyonnak minősül, ezért szerinte szükség van a kölcsönös számadásra is. Hozzátette: kezdeményezi a párbeszédet a kormányzattal annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az MCC sikeres és hosszú távú működését.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MCC)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai unió

Még egyszer a „rendszerváltásról”

Bayer Zsolt avatarja

A rendszerváltás, mint szólam, elsősorban a hajdani valódi rendszerváltókat gyalázza és teszi idézőjelbe az egész életüket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu