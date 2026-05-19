Magyar Péter meghúzta a váratlant: egy hét szünettel indul a munka

Emberemlékezet óta nem volt olyan, hogy egy új kormány hatalomba lépett, és utána szünetet rendelt el a parlamentben, egy hétig semmi nem történt – hívta fel a figyelmet.

Emlékeztetett: amikor 2010-ben ők kezdték el a kormányzásukat, akkor 17 javaslatot nyújtottak be a parlamentnek, ennyinek a vitája indult el, most pedig csak zárt ajtók vannak és nincs parlamenti ülés.

Na igen, de az nem egy TikTok-, Facebook-kormányzás volt, hanem komoly törvényalkotási munka. Nem olyan érdekes, izgalmas és főleg látványos dolog unalmas törvényeket, rendeleteket alkotni, úgy egyébként dolgozni sem olyan trendi, mint élőzni a közösségi médiában.

Nem baj, majd lesz helyette tánc, gólyalábon lépkedés, kardnyelés, légtornász-bemutató és tűzkarikán átugrás.

Ennyit a beígért törvényalkotási dömpingről és úgy általában a szép új világról.