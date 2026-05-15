A humanizmus tragédiája

Nehéz lenne tagadni, változnak az idők. Az én (ÉN!) beleragadt önmagába, olyan lapos és szánalmas lett, mint egy műanyag kertitörpe. Öntudata ellenben egyenesen Isten mellé – ha nem fölé – helyezi őt, korunk tömegemberét, a sosem látott ürességet. Hamvas Béla ezt írja a Bizáncról szóló esszéjében: „Ma, amikor a humanizmusnak látszatát is csak kétségbeesett erőfeszítéssel lehet fenntartani, kitűnt, milyen mélyreható életrendi változásokat idézett fel a társadalom életében éppúgy, mint a személyes életben.

A társadalom életét a humanizmus teljesen bevonta a maga eszmeiségével: a valóságot mindenütt az emberiesség látszata fedi el. A demokratikus, köztársasági, szocialisztikus alkotmányok, a parlamentarizmus, népképviselet, jogegyenlőség, közteherviselés – minden intézmény, amely az »emberiesség« nevében keletkezett, vagyis minden intézmény, amely ma, ingadozásának végső stádiumában összeomlófélben van, a humanizmus eszméjének történelmi következménye. De mindenki tudja már, hogy a demokratikus államforma a tőkések uralmát takarja; a köztársaságban éppúgy az érdekközösségek döntenek az állam sorsa fölött, mint a királyságban; a szocialisztikus állam részben az iparfejedelmek és munkásvezérek közös uralma a munkásosztályokon, részben új uralkodóosztály, hivatalnok-arisztokrácia kitenyésztése; […] a jogegyenlőség mindig illúzió volt, éppúgy, mint a közteherviselés. […] A modern államokban a lappangó egyéni szándék neve »emberi eszmék hordozója«, minden apró és nagy csaló a »nép barátja«, a szélhámos az »ideák szószólója«, mert az érdekek sohasem mernek a maguk valóságában mutatkozni, mindig hivatkozással élnek, és így válnak a bizantinizmus tenyészhelyei: az intrikáé, az alattomosságé, a rejtett hátsó gondolaté, a fülledtségé, történelemtelenségé, lassú megmérgezettségé, sorvasztó halálos betegséggé, tehát azé az eszméé, amely felvette az emberiesség ruháját, hogy uralkodhasson: a humanizmusé.”

Döbbenetes és felkavaró, riasztóan nehezen befogadható gondolat, igaz? Pedig igaz.

