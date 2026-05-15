Robert C. Castel: Putyin nem befagyasztani, hanem győzelemmel lezárni akarja a háborút

A biztonságpolitikai szakértő szerint az is figyelemre méltó, hogy mind az orosz, mind az ukrán oldalon megjelentek olyan gondolatok, amelyek szerint a háborút úgy kellene lezárni, hogy mindkét fél azt állíthassa: győzött. Ez lehetőséget adna arra, hogy arcvesztés nélkül keretezzék a konfliktus végét.

Castel ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy Donald Trump optimista kijelentéseit sem szabad készpénznek venni. Mint mondta, az amerikai elnök újra és újra azt kommunikálja, hogy hamarosan véget érhet a háború, de ebből önmagában még nem következik valódi fordulat.

A szakértő szerint „egyáltalán nem biztos”, hogy a folyamat valóban az enyhülés irányába tart.

A műsorban szóba került Donald Trump pekingi látogatása és Hszi Csin-ping kínai elnökkel tartott találkozója is. Castel szerint ennek mindenképpen van jelentősége az orosz–ukrán háború szempontjából, mert a kínai–amerikai viszony alakulása a globális erőviszonyokra is hatással van.

A szakértő kiemelte: a Trump–Hszi-találkozó egyik legfontosabb témája a vámháborúban kialakult „vámtűzszünet” megerősítése lehetett. Emellett Trump gazdasági célokkal is érkezett Kínába: amerikai ipari és mezőgazdasági termékek előtt szeretné megnyitni a kínai piacot, és csökkenteni akarja az Egyesült Államok kereskedelmi deficitjét.