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Öt világbajnok utazott a Balaton-partra, egyikük csapattársát akarják megverni

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Nagyot változott a világ kilenc és fél hónap alatt. A gyorsaságimotoros-világbajnokság Magyarországra visszatérő futamán tavaly a Márquez testvérek harcát lehetett várni, idén viszont az Aprilia versenyzői – Marco Bezzecchi és Jorge Martín – között dőlhet el a győzelem sorsa. A balatonfőkajári Balaton Park Circuiten péntek és vasárnap közt köröz a MotoGP mezőnye.

Wiszt Péter
2026. 06. 05. 5:00
Újra Balatonfőkajárra figyel a motorsport világa
Újra Balatonfőkajárra figyel a motorsport világa Forrás: Motogphungary.com
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Az Apriliánál idén nagyon eltalálták a megfelelő motorbeállításokat
Az Apriliánál idén nagyon eltalálták a megfelelő motorbeállításokat Fotó: AFP/Loic Venance

Az Apriliánál nem csupán a gyári istálló, de a szatellitcsapat is remekel idén: a japán Ogura Ainak és a spanyol Raúl Fernándeznek is volt már dobogója, és mindketten a vb-összetett élmezőnyében állnak. A top hatban a spanyol Pedro Acosta (KTM) is szerepel, az egyetlen ducatis pedig az olasz Fabio Di Giannantonio az elitben. 

Az öt korábbi világbajnok közül csak Jorge Martín idénykezdete volt a terveinek megfelelő, hiszen Francesco Bagnaia (Ducati), a sérüléssel is bajlódó Marc Márquez (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha) és Joan Mir (Honda) sem tudott eddig a győzelemért harcolni. Az első nagydíjakon úgy tűnt, Álex Márquez (Ducati) legalább tudja tartani a tavalyi formáját – hazai pályán diadalmaskodott is április végén –, de aztán bátyjához hasonlóan ő is összetörte magát, és a Magyar Nagydíjat is kénytelen kihagyni.

Az Apriliának a királykategóriában még sosem volt világbajnoka, és Talmácsi Gábor 2007-es 125 köbcentiméteres elsősége óta is csak elvétve örülhettek végső sikernek. Bezzecchi és Martín vasárnap újabb lépést tehet afelé, hogy idén megtörjön az olasz gyártó átka.

MotoGP, Magyar Nagydíj, program

Péntek

  • első szabadedzés 10.45
  • gyakorlás 15.00

Szombat

  • második szabadedzés 10.10
  • időmérő 10.50
  • sprintfutam (13 kör) 15.00

Vasárnap

A MotoGP betétsorozataiban is sor kerül a Magyar Nagydíjra a hétvége során. A Moto2-eseknél tavaly a kolumbiai David Alonso (Kalex) Balatonfőkajáron ünnepelte máig egyetlen sikerét, idén viszont csapattársa, a spanyol Manuel González érkezik a legjobb formában hazánkba. A Moto3-ban van a legnagyobb esély arra, hogy duplázás történjen a Balaton partján, hiszen a tavaly győztes spanyol Máximo Quiles (KTM) pillanatnyilag vezeti az idei vb-pontversenyt.

 

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