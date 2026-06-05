Öt világbajnok utazott a Balaton-partra, egyikük csapattársát akarják megverni

Az Apriliánál idén nagyon eltalálták a megfelelő motorbeállításokat Fotó: AFP/Loic Venance

Az Apriliánál nem csupán a gyári istálló, de a szatellitcsapat is remekel idén: a japán Ogura Ainak és a spanyol Raúl Fernándeznek is volt már dobogója, és mindketten a vb-összetett élmezőnyében állnak. A top hatban a spanyol Pedro Acosta (KTM) is szerepel, az egyetlen ducatis pedig az olasz Fabio Di Giannantonio az elitben.

Az öt korábbi világbajnok közül csak Jorge Martín idénykezdete volt a terveinek megfelelő, hiszen Francesco Bagnaia (Ducati), a sérüléssel is bajlódó Marc Márquez (Ducati), Fabio Quartararo (Yamaha) és Joan Mir (Honda) sem tudott eddig a győzelemért harcolni. Az első nagydíjakon úgy tűnt, Álex Márquez (Ducati) legalább tudja tartani a tavalyi formáját – hazai pályán diadalmaskodott is április végén –, de aztán bátyjához hasonlóan ő is összetörte magát, és a Magyar Nagydíjat is kénytelen kihagyni.

Az Apriliának a királykategóriában még sosem volt világbajnoka, és Talmácsi Gábor 2007-es 125 köbcentiméteres elsősége óta is csak elvétve örülhettek végső sikernek. Bezzecchi és Martín vasárnap újabb lépést tehet afelé, hogy idén megtörjön az olasz gyártó átka.

MotoGP, Magyar Nagydíj, program Péntek első szabadedzés 10.45

gyakorlás 15.00 Szombat második szabadedzés 10.10

időmérő 10.50

sprintfutam (13 kör) 15.00 Vasárnap futam (26 kör) 14.00

A MotoGP betétsorozataiban is sor kerül a Magyar Nagydíjra a hétvége során. A Moto2-eseknél tavaly a kolumbiai David Alonso (Kalex) Balatonfőkajáron ünnepelte máig egyetlen sikerét, idén viszont csapattársa, a spanyol Manuel González érkezik a legjobb formában hazánkba. A Moto3-ban van a legnagyobb esély arra, hogy duplázás történjen a Balaton partján, hiszen a tavaly győztes spanyol Máximo Quiles (KTM) pillanatnyilag vezeti az idei vb-pontversenyt.