magyar válogatottVitális MilánMarco Rossi

Marco Rossi agyondicsért játékosa szerint nem elég, hogy az NB I legjobbja, mankót is kapott

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Vitális Milán szerint nem garancia a válogatott kezdőcsapatába kerülésre az, hogy őt választották meg a labdarúgó NB I legjobbjának. A bajnok ETO FC középpályása szerint a posztriválisai a világ legerősebb bajnokságaiból érkeznek, ugyanakkor szeretné megtartani a helyét Szoboszlai, Schäfer és Tóth Alex mellett. A 24 éves játékos arról nyilatkozott, milyen segítséget kap Marco Rossitól és stábjától. Vitális Milán úgy érzi, valami nagy dolog vár rá.

P.Fülöp Gábor
2026. 06. 05. 5:15
Vitális Milán
Vitális Milán (balról a második) remekül játszott a két márciusi mérkőzésen Fotó: Facebook/MLSZ
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Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyar labdarúgó-válogatott előbb Finnországot (péntek 19.45, Puskás Aréna, tv: M4 Sport), majd Kazahsztánt (kedd 19.00, Debrecen, tv: M4 sport) fogadja felkészülési mérkőzésen.

 

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