Az írás olcsó hobbi

– A rendszerváltozás után lett uralkodó nézet, hogy az irodalomnak, illetve az írónak nincs dolga a közélettel. És ez addig (valójában addig sem) volt mindig igaz, ameddig a nekik szimpatikus politika formáció irányította az országot. Hogy látod ezt, illetve praktikus-e íróként publicisztikát írni?

– Jókait is érdekelte a közélet. Mikszáthot is. Aki azt állítja, hogy nem érdekli, az hazudik. És hát sokan hazudnak. Rengeteg írót vagy zenészt láttam, aki hangosan hirdette, hogy nem politizál, csak a nagybetűs tiszta művészet, aztán valahogy a nevük meg az arcuk mégis ott szerepelt politikai petíciók alatt vagy agitpropfesztiválok plakátjain. Hogy praktikus-e íróként közéleti dolgokban megszólalni? Nem praktikus. Mármint patriótaként. Akkora mértékű ellentűz van. Ha konfliktusba kerülsz, senki nem véd meg, és a díjakat is valahogy mindig a másik oldal kapja, mintha köszönetet várnánk vagy hálát, ami eddig egyszer sem történt meg. Nekem vajon hány díjam vagy elismerésem van? Talált. Nulla. De hát nincs más választásunk. Ellenben a konkrét pártpolitika művészetbe emelésével nem értek egyet. Minél aktuálisabb dolgot feszeget valaki, annál hamarabb avul. Hiszek abban, hogy a művészetnek az örök emberi játszmákkal kell foglalkoznia elsősorban. Persze mindig jelenkori díszletekkel.

– Kicsoda Keskeny Károly, akiről azt írta Domonkos László a Hitelben, hogy „alighanem a magyar irodalomban a legelső, merőben eszmei alapú Örök Társadalmon (értsd: a decens köz-elfogadottságon, a mindenkori PC-n) Kívüli figura”?

– „Író, ködlovag és hivatásos reakciós.” Ez van beleírva a buszbérletébe vagy az irataiba. De lehet, hogy ezt írja a szállodai bejelentő papírra is az adatai mellé. Mert ez a hivatalos – én tettem azzá – titulus vele kapcsolatban. Ő tényleg ködlovag. Néha azt érezzük, a Tabánban borozik Cholnoky Lászlóval, gúnyosan támadja modern korunkat, aztán meglepetésünkre előveszi a mobiltelefonját. Amúgy meg nem szeretem levetni a maszkomat. Jó lenne, ha ez megmaradna rejtélynek, amit pedig, gyaníthatom, a legtöbb olvasóm már tud, hogy az én alteregóm. Ez nem új a magyar irodalomban. Krúdy Szindbádja vagy Kosztolányi Esti Kornélja is voltaképp alteregó, de Bólya Péter mindegyik hőbörgő alakja igazából saját maga. Persze nem teljesen én vagyok. A személyiségemnek egy-egy szelete, néha olyan szelete, ami nem is vagyok, de akár lehetnék. Először novellafigurának indult, aztán kibővült egy teljes körképpé, ami majd a Rákospalotai ködlovag című regényben lesz olvasható. Sok év óta kíséri az életem. Néhányszor felbukkan az alakja a könyvhétre kijött novellagyűjteményemben is, ami a Hajótörés a járdaszigeten címet viseli, és a Hitel Kiadó gondozásában jelent meg.