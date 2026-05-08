Robert C. Castelszakértői véleményszakértő

Robert C. Castel: Így sodródhat bele az orosz-ukrán háborúba a Baltikum + videó

Robert C. Castel szerint az orosz–ukrán háború egyre veszélyesebb szakaszba léphet, és a balti térségben történt drónincidensek egy Európára is kiterjedő konfliktus rémét vetítik előre. A biztonságpolitikai szakértő úgy véli, Oroszország belső gyengeségei láthatóvá váltak, de a Nyugatnak sem szabad alábecsülnie Moszkva alkalmazkodóképességét és társadalmi teherbírását. Castel az iráni–amerikai konfliktus kapcsán arra is figyelmeztetett, hogy a Hormuzi-szoros körüli válság globális gazdasági következményekkel járhat, amelynek egyik legnagyobb vesztese Kína lehet.

Magyar Nemzet
2026. 05. 08. 15:03
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A beszélgetés elején a május 9-i orosz győzelem napi katonai parádé került szóba. 

Castel szerint ezek az ünnepségek hagyományosan politikai és katonai barométerként működnek Oroszországban, és nemcsak a katonai erőt, hanem a politikai stabilitást és a hatalmi viszonyokat is tükrözik.

Úgy vélte, a szerényebb idei parádé részben az ukrán drónfenyegetés következménye, amelyre Oroszországnak nincs teljes körű válasza. Hozzátette ugyanakkor, hogy a drónok elleni védekezés problémája világszerte jelen van, és más államok – köztük Ukrajna vagy Izrael – sem képesek minden támadást kivédeni.

Castel szerint Oroszország belső gyengeségei is érzékelhetők.

Az ultranacionalista körök nyomást gyakorolnak a Kremlre, és szerinte a putyini rendszerre elsősorban jobboldalról érkezik kihívás. Példaként említette a Prigozsin-féle zendülést, illetve azokat a híreket, amelyek szerint Putyin egy esetleges belső puccstól tart. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Ukrajnában is hasonló problémák figyelhetők meg a hátország védelmében és az állami képességek terén.

A lettországi drónincidenssel kapcsolatban úgy fogalmazott: a balti államok azzal, hogy teret engednek az ukrán drónműveleteknek, fokozatosan belesodródhatnak a konfliktusba.

Castel szerint egy államnak minden esetben meg kell védenie a légterét, különben a háború örvénye magával ragadhatja. Úgy vélte, fennáll a veszélye annak, hogy a támadások és az ellentámadások spirálja kiterjed a Baltikumra is.

Az orosz gazdaság állapotáról szólva a szakértő szkeptikusan beszélt a hivatalos gazdasági mutatókról. Szerinte Oroszország és Kína gazdasági rendszere eltér a nyugati modellektől, ezért a nyugati elemzések gyakran pontatlanok lehetnek. Úgy vélte, inkább a gyakorlati jelekből – például az energiafelhasználási korlátozásokból – lehet következtetni a gazdasági helyzetre. Emellett kiemelte, hogy Oroszország társadalmi fájdalomtűrő küszöbe magasabb lehet, mint a nyugati országoké.

A NATO és az amerikai csapatkivonások kérdésében Castel arról beszélt, hogy az Egyesült Államok várhatóan nem felszámolja, hanem átalakítja európai jelenlétét. 

A katonai logika szerinte régóta indokolná az amerikai erők átcsoportosítását keletebbre, például Lengyelországba vagy a Baltikumba. Úgy vélekedett, hogy Washington egyre inkább a kétoldalú biztonsági kapcsolatokra támaszkodhat, miközben a NATO politikai szerepe átalakulhat.
Az örmény–európai közeledés kapcsán Castel azt mondta, hogy Örményország geopolitikailag rendkívül kiszolgáltatott helyzetben van Törökország, Oroszország, Irán és Azerbajdzsán között. 

Szerinte Oroszország nem fogja eltűrni a nyugati befolyás jelentős növekedését a Kaukázusban.

A Közel-Keletről szólva úgy értékelt, hogy az Egyesült Államok Iránnal szemben egyszerre alkalmaz gazdasági nyomást, katonai akciókat és diplomáciai eszközöket. Szerinte Washington célja részben Irán provokálása lehet annak érdekében, hogy legitimálja a konfliktus további eszkalációját. Úgy vélte, Trump nyilatkozatai elsősorban az energiaárak és a közvélemény befolyásolását szolgálják.

Az iráni belpolitikai helyzetről Castel két lehetséges értelmezést vázolt fel: az egyik szerint az iráni vezetés tudatos jó zsaru–rossz zsaru játékot folytat a Nyugattal szemben, a másik szerint valódi belső káosz alakult ki az izraeli támadások következtében, amelyek meggyengítették az iráni hatalmi struktúrát.

A Hormuzi-szoros körüli konfliktus globális hatásairól szólva hangsúlyozta, hogy a legnagyobb vesztes Kína lehet, amely jelentős mértékben függ a térségből érkező energiaszállításoktól. Castel szerint a konfliktus nemcsak az olajpiacot érintheti, hanem a műtrágya- és félvezetőipart is, ami hosszabb távon világgazdasági következményekkel járhat.

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkülföldi titkosszolgálat

A titkosszolgálatok kiemelt célszemélyei

Földi László avatarja

Azok kerüljenek fontos pozícióba, akiknek az ország érdeke fontosabb, mint a nemzetközi térből érkező dicséret.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu