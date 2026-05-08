DonyeckOroszországelőrenyomulásorosz-ukrán háború

Drónok okoztak zűrzavart Lettországban

Az orosz hadsereg tovább növeli nyomását az ukrajnai front több szakaszán, miközben a Szumi régióban visszaverték az ukrán támadásokat. A harcok mellett már a NATO-tag Lettországot is elérte a veszély, miután ukrán drónok zuhantak le az ország területén, melyek egyike egy olajtároló létesítményt talált el.

Magyar Nemzet
2026. 05. 08. 11:40
Katona a lövészárokban Forrás: AFP
Az Észak hadműveleti csoporthoz tartozó orosz tüzérségi és drónegységek a Kurszki térség közelében hajtottak végre támadásokat ukrán állások ellen. A jelentés alapján a Szumi régió Sosztkai járásában továbbra is támadó műveletek zajlanak, Kondratovkánál pedig fegyveres összecsapások vannak.

A közlések szerint Kijev újabb egységeket próbál Miropol térségébe átcsoportosítani. Az Észak csoport arról számolt be, hogy az ukrán hadvezetés tartalékokat küld a front ezen részére az orosz előretörés miatt. Ukrán önkéntesek szerint az 1. különálló gépesített dandár bizonyos alegységeit a kijevi régióból vezényelték át Szumiba. 

Rjasznoje közelében az orosz NBC-védelmi (nukleáris, biológiai és vegyi védelemre specializálódott katonai egység) alakulatok a 119. területvédelmi dandár élőereje ellen intéztek támadást. A közlés szerint az ukrán veszteségek az elmúlt 24 órában meghaladták a 120 katonát.

 Emellett elveszítettek egy Kozak páncélozott járművet, aknavetőket, pickupokat, egy pótkocsit és egy pilóta nélküli repülőeszközt is.

Az orosz hadsereg a DPR és a Dnyipropetrovszki terület határánál is visszaverte az ukrán támadásokat.

Anatolij Radov katonai elemző szerint az ukrán erők Zeljonij Haj és Poddubnoje irányában próbáltak áttörést elérni, de súlyos veszteségeket szenvedtek. A WarGonzo projekt információi alapján Korovij Jar és Szvjatogorszk környékén tovább folytatódik az orosz offenzíva. Tatjanovka és Prisib ellen roham indult, miközben az ukrán hátországban található célpontok elleni támadások sem szűntek meg. Kramatorszkban több létesítmény is találatot kapott. 

Jevgenyij Poddubnij haditudósító közölte, hogy az orosz légierő újabb csapást hajtott végre az ideiglenesen megszállt Kramatorszkban. Elmondása szerint a város ipari övezetét a fegyveresek raktározásra, katonai eszközök telepítésére, valamint üzemanyag és lőszer tárolására használják.

 

Lettországot nem várt helyről érte támadás

A lettországi incidens során a Szentpétervár irányába tartó ukrán drónok közül több lett területen zuhant le. Az orosz védelmi minisztérium szerint összesen hat drónt észleltek. Öt Rezekne közelében tűnt el, egyet pedig még az orosz légtérben megsemmisítettek.

A roncsok vizsgálata alapján a minisztérium azt közölte, hogy az egyik légi célpont egy ukrán gyártású An–196 Ljutij típusú pilóta nélküli repülőeszköz volt. A drónok egy lettországi olajraktárt is eltaláltak, amely üres volt, így nem történt nagyobb kár. Egy személyvonat azonban megrongálódott. 

A lett védelmi minisztérium elismerte, hogy észlelték a légterükön áthaladó drónokat, de a földi veszélyek miatt nem lőtték le azokat. Az továbbra sem tisztázott, miért éppen egy lettországi létesítményt ért találat. Egyes feltételezések szerint az incidens hátterében irányítási probléma vagy a célazonosító rendszer hibája állhatott.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
