Az orosz hadsereg a DPR és a Dnyipropetrovszki terület határánál is visszaverte az ukrán támadásokat.

Anatolij Radov katonai elemző szerint az ukrán erők Zeljonij Haj és Poddubnoje irányában próbáltak áttörést elérni, de súlyos veszteségeket szenvedtek. A WarGonzo projekt információi alapján Korovij Jar és Szvjatogorszk környékén tovább folytatódik az orosz offenzíva. Tatjanovka és Prisib ellen roham indult, miközben az ukrán hátországban található célpontok elleni támadások sem szűntek meg. Kramatorszkban több létesítmény is találatot kapott.

Jevgenyij Poddubnij haditudósító közölte, hogy az orosz légierő újabb csapást hajtott végre az ideiglenesen megszállt Kramatorszkban. Elmondása szerint a város ipari övezetét a fegyveresek raktározásra, katonai eszközök telepítésére, valamint üzemanyag és lőszer tárolására használják.

Lettországot nem várt helyről érte támadás

A lettországi incidens során a Szentpétervár irányába tartó ukrán drónok közül több lett területen zuhant le. Az orosz védelmi minisztérium szerint összesen hat drónt észleltek. Öt Rezekne közelében tűnt el, egyet pedig még az orosz légtérben megsemmisítettek.

Yesterday, a Ukrainian drone crashed on a Riga-Daugavpils passenger train in Latvia, on the Nicgale-Vabole section. The engine compartment caught fire.



A roncsok vizsgálata alapján a minisztérium azt közölte, hogy az egyik légi célpont egy ukrán gyártású An–196 Ljutij típusú pilóta nélküli repülőeszköz volt. A drónok egy lettországi olajraktárt is eltaláltak, amely üres volt, így nem történt nagyobb kár. Egy személyvonat azonban megrongálódott.

A lett védelmi minisztérium elismerte, hogy észlelték a légterükön áthaladó drónokat, de a földi veszélyek miatt nem lőtték le azokat. Az továbbra sem tisztázott, miért éppen egy lettországi létesítményt ért találat. Egyes feltételezések szerint az incidens hátterében irányítási probléma vagy a célazonosító rendszer hibája állhatott.

