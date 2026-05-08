Az Észak hadműveleti csoporthoz tartozó orosz tüzérségi és drónegységek a Kurszki térség közelében hajtottak végre támadásokat ukrán állások ellen. A jelentés alapján a Szumi régió Sosztkai járásában továbbra is támadó műveletek zajlanak, Kondratovkánál pedig fegyveres összecsapások vannak.
A közlések szerint Kijev újabb egységeket próbál Miropol térségébe átcsoportosítani. Az Észak csoport arról számolt be, hogy az ukrán hadvezetés tartalékokat küld a front ezen részére az orosz előretörés miatt. Ukrán önkéntesek szerint az 1. különálló gépesített dandár bizonyos alegységeit a kijevi régióból vezényelték át Szumiba.
Rjasznoje közelében az orosz NBC-védelmi (nukleáris, biológiai és vegyi védelemre specializálódott katonai egység) alakulatok a 119. területvédelmi dandár élőereje ellen intéztek támadást. A közlés szerint az ukrán veszteségek az elmúlt 24 órában meghaladták a 120 katonát.
Emellett elveszítettek egy Kozak páncélozott járművet, aknavetőket, pickupokat, egy pótkocsit és egy pilóta nélküli repülőeszközt is.
