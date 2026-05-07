Természeti katasztrófa sújtja Mississippi államot

Súlyos viharok és tornádók söpörtek végig az amerikai Mississippi államon, a pusztítás nyomán több száz épület rongálódott meg. A forgószelek lakott területeket is elértek, egy mobilházparkban különösen nagy károk keletkeztek. A hatóságok attól tartanak, hogy a természeti csapás mérlege tovább romolhat.

Magyar Nemzet
2026. 05. 07. 20:26
Természeti katasztrófa
Az állam vészhelyzeti ügynökségének illetékese közölte, hogy legkevesebb 17 ember sérült meg, amikor a viharzónában kialakuló forgószél lakott településeken is keresztülvonult.

A károk az állam déli részén fekvő Lamar és Lincoln megyékben a legsúlyosabbak, összesen csaknem 500 lakóházat érintenek. Egy mobilházakból álló lakóparkban élők közül 12 ember sérült meg Lincoln megye Bogue Chitto kistelepülésén, többek kórházi ellátásra szorultak. Halálos áldozatokról nem érkezett jelentés, ugyanakkor egyes források szerint egy 1 éves kisgyermeket eltűntként tartanak nyilván.

A meteorológiai szolgálat szerda éjszaka kiadott figyelmeztetése „nagyon kiterjedt és veszélyes” tornádóról szólt. Az állam területén több mint egytucatnyi, viharban kialakuló forgószélről, azaz tornádóról számoltak be a hatóságok. Tate Reeves kormányzó közölte, hogy a Mississsippi központi és nyugati részét elérő ítéletidő által okozott károk felszámolását az állam vészhelyzeti hatósága koordinálja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
