Természeti katasztrófa sújtja Mississippi államot

Az állam vészhelyzeti ügynökségének illetékese közölte, hogy legkevesebb 17 ember sérült meg, amikor a viharzónában kialakuló forgószél lakott településeken is keresztülvonult.

Aerial view | Tornado Tears Through Tylertown, MS, USA



A powerful tornado left a trail of destruction in Tylertown, Mississippi. Our correspondents are on the ground, capturing the devastating aftermath.

#mswx #Tornado https://t.co/FBX8sG6Rmk pic.twitter.com/J8fJD9uZ7q — Weather Monitor (@WeatherMonitors) March 15, 2025

A károk az állam déli részén fekvő Lamar és Lincoln megyékben a legsúlyosabbak, összesen csaknem 500 lakóházat érintenek. Egy mobilházakból álló lakóparkban élők közül 12 ember sérült meg Lincoln megye Bogue Chitto kistelepülésén, többek kórházi ellátásra szorultak. Halálos áldozatokról nem érkezett jelentés, ugyanakkor egyes források szerint egy 1 éves kisgyermeket eltűntként tartanak nyilván.