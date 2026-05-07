Zelenszkij katonai magáncégek létrehozására adna zöld utat

Volodimir Zelenszkij újabb vitatott lépésre készül. Az ukrán elnök legalizálná a magán katonai vállalatokat, miközben az ország továbbra is háborús állapotban működik. A kijevi vezetés azzal próbálja indokolni a döntést, hogy ezzel a veteránok számára teremtenének új lehetőségeket, a kritikusok azonban attól tartanak, hogy az állam ellenőrzésén kívül működő fegyveres struktúrák komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek. A megosztó döntést tetézi, hogy Kijev lazítani kíván a civileket érintő fegyverviselési korlátozásokon is.

Magyar Nemzet
2026. 05. 07. 15:27
Illusztráció Forrás: AFP
Esti beszédében Zelenszkij közölte, hogy utasította a belügyminisztériumot, a hírszerző szerveket, a kormány illetékeseit és az Elnöki Hivatalt, hogy dolgozzák ki a magán katonai vállalatokra vonatkozó jogi keretet, és biztosítsák, hogy a törvényt még idén elfogadják.

„A világ vezető államai bevonják állampolgáraikat az úgynevezett magán katonai vállalatokban és más szervezeti formákban végzett munkába” – mondta Zelenszkij. „Fontos, hogy államunk saját választ adjon erre a piaci résre, erre a lehetőségre, erre a keresletre a biztonsági export területén” – tette hozzá.

Zelenszkij nem részletezte, hogy az ilyen vállalatok pontosan milyen tevékenységeket végezhetnének, illetve milyen formában történne az állami felügyeletük.

Később Ihor Klimenko belügyminiszter azt mondta, hogy a kezdeményezés célja egy „átlátható és ellenőrzött modell” létrehozása a speciális biztonsági és védelmi szolgáltatások nyújtására, amely teljes mértékben megfelel Ukrajna alkotmányának. Klimenko szerint az ukrán katonák ma már „példátlan harci tapasztalattal” rendelkeznek, amelyet világszerte elismernek, és úgy vélte, hogy a háború után ennek a tapasztalatnak szakmai lehetőséggé kell válnia a veteránok számára. Hozzátette, hogy Ukrajnának van mit kínálnia a globális biztonsági piac számára, miközben saját nemzeti érdekeit és biztonságát is védi.

Klimenko arról is beszámolt, hogy külön törvényalkotási erőfeszítésekről tájékoztatta Zelenszkijt a civil lőfegyverek forgalmának szabályozására vonatkozóan. A törvényjavaslat célja szerinte egyértelmű szabályok kialakítása a civil fegyvertartásra, a közbiztonság megerősítése, valamint az önvédelemhez való jog védelme. A kezdeményezés azt követően került ismét előtérbe, hogy Zelenszkij korábban már jelezte: Ukrajna megfontolhatja a magán katonai struktúrák legalizálását. 

Ezt az elképzelést először 2025 júniusában vetette fel nyilvánosan, azután, hogy Oroszország követelte Ukrajnától katonai alakulatainak feloszlatását. 
Miközben a bírálók arra figyelmeztetnek, hogy a magán katonai vállalatok legalizálása biztonsági kockázatokat teremthet, amennyiben a felügyeletük nem egyértelmű, a támogatók szerint az ilyen jogszabályok munkahelyeket teremthetnek Ukrajna növekvő veteránközössége számára, valamint lehetővé tehetik, hogy az ország külföldön is hasznosítsa harctéri tapasztalatait. A törvényhozók szerint az ukrajnai magán katonai vállalatokat már meglévő védelmi struktúrák – például a védelmi minisztérium, a nemzeti rendőrség, a hírszerző szolgálatok vagy a fegyveres erők – szabályozhatnák anélkül, hogy ez ellentmondana az ország rendvédelmi rendszerének.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
