Zelenszkij katonai magáncégek létrehozására adna zöld utat

Esti beszédében Zelenszkij közölte, hogy utasította a belügyminisztériumot, a hírszerző szerveket, a kormány illetékeseit és az Elnöki Hivatalt, hogy dolgozzák ki a magán katonai vállalatokra vonatkozó jogi keretet, és biztosítsák, hogy a törvényt még idén elfogadják.

„A világ vezető államai bevonják állampolgáraikat az úgynevezett magán katonai vállalatokban és más szervezeti formákban végzett munkába” – mondta Zelenszkij. „Fontos, hogy államunk saját választ adjon erre a piaci résre, erre a lehetőségre, erre a keresletre a biztonsági export területén” – tette hozzá.

Zelenszkij nem részletezte, hogy az ilyen vállalatok pontosan milyen tevékenységeket végezhetnének, illetve milyen formában történne az állami felügyeletük.

Később Ihor Klimenko belügyminiszter azt mondta, hogy a kezdeményezés célja egy „átlátható és ellenőrzött modell” létrehozása a speciális biztonsági és védelmi szolgáltatások nyújtására, amely teljes mértékben megfelel Ukrajna alkotmányának. Klimenko szerint az ukrán katonák ma már „példátlan harci tapasztalattal” rendelkeznek, amelyet világszerte elismernek, és úgy vélte, hogy a háború után ennek a tapasztalatnak szakmai lehetőséggé kell válnia a veteránok számára. Hozzátette, hogy Ukrajnának van mit kínálnia a globális biztonsági piac számára, miközben saját nemzeti érdekeit és biztonságát is védi.