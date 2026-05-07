AfDtiltakozásRajna-vidék-Pfalz

Az ellenzéket gyengítő módosítás ellen demonstráltak az AfD képviselői

Az AfD Rajna-vidék–Pfalz tartományi szervezete demonstrációt tartott a tartományi parlament előtt egy tervezett alkotmánymódosítás ellen, amely szerintük gyengítené az ellenzék jogait. A párt élesen bírálta a CDU, az SPD és a Zöldek kezdeményezését, amely megemelné a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításához szükséges képviselői küszöböt. Az AfD szerint a módosítás célja, hogy megakadályozza őket az ellenőrző jogkörök gyakorlásában.

Magyar Nemzet
2026. 05. 07. 4:50
Fotó: YING TANG Forrás: NurPhoto
Ezenfelül hatályon kívül akarják helyeztetni azt a törvényt, amelyet az SPD, a Zöldek, az FDP és a CDU közösen fogadott el, és amely lehetővé teszi a tartományi parlamenti képviselők alkalmazottainak fizetéscsökkentését, ha az Alkotmányvédelmi Hivatal szélsőségesnek minősíti őket. A kezdeményezők ezt „a meggyőződés miatti jogi büntetésnek” nevezik.

A „Sírásók” kezdeményezés egyik társalapítója Sebastian Münzenmaier, az AfD Bundestag-képviselője és a Rajna-vidék–Pfalz tartományi szervezet alelnöke. Súlyos vádakat fogalmazott meg a CDU/SPD tartományi kormánnyal és a Zöldekkel szemben. Állítása szerint 

a tervezett alkotmánymódosítás „kirívó támadás a demokrácia ellen”. 

Münzenmaier bírálta, hogy aki megtagadja az ellenzéktől a vizsgálóbizottságok összehívásának lehetőségét, „az nem értette meg a parlamenti demokráciát”.

Március végén az AfD története legjobb eredményét érte el a nyugatnémet tartományban: a Rajna-vidék–Pfalz-i tartományi választáson a szavazatok 19,5 százalékát szerezte meg. A jobboldali párt a 105 parlamenti helyből 24-et birtokol, ami a jelenlegi szabályok szerint meghaladja az egyötödös küszöböt, így jogosult vizsgálóbizottságok kezdeményezésére. Néhány héttel a választás után azonban a CDU, az SPD és a Zöldek frakciói közös közleményben jelentették be, hogy az eddigi egyötödös arány helyett egynegyedre emelnék a vizsgálóbizottság kezdeményezéséhez szükséges minimális képviselőszámot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
