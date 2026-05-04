Merz kancellár első éve: a németek többsége elégedetlen, az AfD erősödik

Merz legfontosabb ígéretei a német gazdaság beindítása és az európai béke elérése voltak – amik egyéves távon elérhetetlen célnak bizonyulnak.
Emellett a német kormánykoalíció működését viták, ingerültség és rosszindulat jellemzi. Erre a legjobb példa az volt, amikor a kancellár egy tanácskozáson rákiabált Lars Klingbeil alkancellárra, aki egyben az SPD vezetője is. Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy a Merz-kormánynak rendkívül nehéz dolga van:
- az Egyesült Államok vámjai súlyosan érintik a német gazdaságot,
- Grönland annektálásának szándéka majdnem szétfeszítette a NATO-t,
- az iráni háború pedig globális energiaválságot idézett elő.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Bizottság vezetése rendkívüli intézkedéseket fontolgat az iráni háború nyomán kialakuló energiaválság kezelésére.
