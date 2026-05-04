CDU Németország Merz

Merz kancellár első éve: a németek többsége elégedetlen, az AfD erősödik

A helyi lapok beszámolója szerint Friedrich Merz első éve után a német választók több mint 80 százaléka elégedetlen kancellárként nyújtott teljesítményével. Merz népszerűségének romlása együtt járt az AfD megerősödésével, amely mára Németország legmeghatározóbb politikai erejévé vált.

Magyar Nemzet
2026. 05. 04. 10:05
Friedrich Merz német kancellár Forrás: AFP
Merz legfontosabb ígéretei a német gazdaság beindítása és az európai béke elérése voltak – amik egyéves távon elérhetetlen célnak bizonyulnak.

Emellett a német kormánykoalíció működését viták, ingerültség és rosszindulat jellemzi. Erre a legjobb példa az volt, amikor a kancellár egy tanácskozáson rákiabált Lars Klingbeil alkancellárra, aki egyben az SPD vezetője is. Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy a Merz-kormánynak rendkívül nehéz dolga van:

  • az Egyesült Államok vámjai súlyosan érintik a német gazdaságot, 
  • Grönland annektálásának szándéka majdnem szétfeszítette a NATO-t, 
  • az iráni háború pedig globális energiaválságot idézett elő. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Bizottság vezetése rendkívüli intézkedéseket fontolgat az iráni háború nyomán kialakuló energiaválság kezelésére.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Az elmúlt tizenhat év alapvetően éppen arról szólt, hogy Magyarország, a magyarság szembe menni próbált mindazzal, ami a világot, a nyugati civilizációt és főként Európa egészét uralta.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
