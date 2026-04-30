Brüsszel válasza a válságra: ne járjunk autóval

A konfliktus jelentősen megemelte az energiaárakat, és veszélyezteti a Hormuzi-szoroson keresztül haladó szállításokat, amely kulcsfontosságú útvonal az olaj és a földgáz számára. Ursula von der Leyen közlése szerint a háború naponta közel ötszázmillió euróval növeli az Európai Unió energiaköltségeit, miközben az amerikai elnök, Donald Trump egy Irán elleni elhúzódó blokád lehetőségével számol.

A bizonytalanság egyik fő oka, hogy bár az állami tartalékokról léteznek adatok, a teljes készlet jelentős része vállalatoknál található, amelyek nem kötelesek részletes információkat megosztani. Emiatt az uniós döntéshozók csak korlátozott rálátással rendelkeznek arra, mennyi üzemanyag kerül forgalomba, mennyit vonnak ki, illetve milyen útvonalakon jut el a fogyasztókhoz.

A problémát különösen a finomított üzemanyagok, például a dízel és a repülőgép-üzemanyag esetében érzékelik, ahol a legnagyobb az információhiány. Bár az Eurostat és a tagállamok közötti egyeztetések szolgálnak adatforrásként, ezek nem adnak naprakész és teljes képet a készletekről.