Brüsszel válasza a válságra: ne járjunk autóval

Az Európai Bizottság vezetése rendkívüli intézkedéseket fontolgat az iráni háború nyomán kialakuló energiaválság kezelésére: miközben a lakosságot a közlekedés visszafogására ösztönzik, Ursula von der Leyen szerint a konfliktus naponta közel ötszázmillió euróval növeli az unió energiaköltségeit, ráadásul továbbra sincs pontos kép arról, mennyi üzemanyag áll ténylegesen Európa rendelkezésére.

Magyar Nemzet
2026. 04. 30. 11:07
Súlyos energiaválsággal néz szembe Európa
A konfliktus jelentősen megemelte az energiaárakat, és veszélyezteti a Hormuzi-szoroson keresztül haladó szállításokat, amely kulcsfontosságú útvonal az olaj és a földgáz számára. Ursula von der Leyen közlése szerint a háború naponta közel ötszázmillió euróval növeli az Európai Unió energiaköltségeit, miközben az amerikai elnök, Donald Trump egy Irán elleni elhúzódó blokád lehetőségével számol.

A bizonytalanság egyik fő oka, hogy bár az állami tartalékokról léteznek adatok, a teljes készlet jelentős része vállalatoknál található, amelyek nem kötelesek részletes információkat megosztani. Emiatt az uniós döntéshozók csak korlátozott rálátással rendelkeznek arra, mennyi üzemanyag kerül forgalomba, mennyit vonnak ki, illetve milyen útvonalakon jut el a fogyasztókhoz.

A problémát különösen a finomított üzemanyagok, például a dízel és a repülőgép-üzemanyag esetében érzékelik, ahol a legnagyobb az információhiány. Bár az Eurostat és a tagállamok közötti egyeztetések szolgálnak adatforrásként, ezek nem adnak naprakész és teljes képet a készletekről.

A helyzet miatt több tagállam is sürgette a szorosabb koordinációt és a valós idejű adatgyűjtést. Ennek nyomán az Európai Bizottság egy úgynevezett üzemanyag-megfigyelő rendszer létrehozását készíti elő, amely a termelés, az import, az export és a készletszintek alakulását követné nyomon, bár a részletek egyelőre nem ismertek.

A földgáz esetében valamivel átláthatóbb a helyzet, mivel uniós szabály írja elő a tárolók feltöltését, ugyanakkor a be- és kiáramlásról itt sincs teljes körű információ.

Az eddigi adatok szerint az európai gáztartalékok már a konfliktus előtt is alacsony szinten álltak, miközben a globális szállítási útvonalak átrendeződése tovább növeli a bizonytalanságot. 

Egyes szállítmányok nem Európába, hanem közvetlenül más régiókba érkeznek.

A nyersolaj-készletek egy része ugyan műholdas megfigyeléssel követhető, de ez nem teljes körű. A repülőgép-üzemanyag esetében még nehezebb a helyzet, mivel az adatok nagyrészt önkéntes közléseken alapulnak.

 

Borítókép: Benzinkút, Görögország (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu