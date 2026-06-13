Megfojtotta volt feleségét, majd halálos csapdát készített a rendőröknek

Egyetlen döntésen múlt a tragédia

A sértett édesanyja délután megkért egy rokont, hogy nézzen rá a házra. A nő azonban erős gázszagot érzett, ezért nem ment be az épületbe. Később a helyszínre érkező rendőrök is észlelték a szivárgást. Előbb lezárták a gáz- és áramszolgáltatást, majd fokozott óvatossággal léptek be az ingatlanba. A dinamikus ajtónyitás elmaradása miatt a gyújtószerkezet nem működött, így nem következett be a vádlott által előkészített robbanás.

A szakértők szerint a detonáció halálos sérüléseket okozhatott volna az épületbe belépőknek, és az ingatlan 100–150 méteres körzetében tartózkodókat is veszélyeztethette volna.

Folytatódik a büntetőper

Az ügyben hétfőn tartanak elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyalást a Zalaegerszegi Törvényszéken. A bíróság várhatóan tanúkat hallgat meg, valamint további bizonyítékokat értékel a rendkívüli súlyú büntetőeljárás során.

Borítókép: Illusztráció (MTI/Marjai János)

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