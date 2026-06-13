Rendkívüli

Kuruc vagyok, nem hátrálok meg! – újraválasztották Orbán Viktort a Fidesz elnökévé + videó

rendőrgyilkosságférfiexfeleséghalálos

Megfojtotta volt feleségét, majd halálos csapdát készített a rendőröknek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Hónapokon át tervezgetett az a férfi, aki a vád szerint elrabolta és megölte volt feleségét. A halálos csapda célja az volt, hogy a helyszínre érkező rendőrök és tűzoltók is életüket veszítsék.

Magyar Nemzet
2026. 06. 13. 21:48
Halálos csapdát készített elő a rendőröknek a felesége megölése után Fotó: Illusztráció: (MTI/Marjai János)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyetlen döntésen múlt a tragédia

A sértett édesanyja délután megkért egy rokont, hogy nézzen rá a házra. A nő azonban erős gázszagot érzett, ezért nem ment be az épületbe. Később a helyszínre érkező rendőrök is észlelték a szivárgást. Előbb lezárták a gáz- és áramszolgáltatást, majd fokozott óvatossággal léptek be az ingatlanba. A dinamikus ajtónyitás elmaradása miatt a gyújtószerkezet nem működött, így nem következett be a vádlott által előkészített robbanás.

A szakértők szerint a detonáció halálos sérüléseket okozhatott volna az épületbe belépőknek, és az ingatlan 100–150 méteres körzetében tartózkodókat is veszélyeztethette volna.

Folytatódik a büntetőper

Az ügyben hétfőn tartanak elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyalást a Zalaegerszegi Törvényszéken. A bíróság várhatóan tanúkat hallgat meg, valamint további bizonyítékokat értékel a rendkívüli súlyú büntetőeljárás során.

Borítókép: Illusztráció (MTI/Marjai János)

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.  

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Máté
idezojelekHormuzi szoros

Európa előétel a menüben

Tóth Máté avatarja

Az energiafegyver kora: Hormuztól a világrendszerváltás egyenértékeséig.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.