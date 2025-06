Ha bajban van, keressen egy Áldozatsegítő Központot!

A hálózat dinamikusan bővül, idén Sopronban nyitottak új pontot, június 19-én Tatabányán nyílt meg a tizennyolcadik Áldozatsegítő Központ, és a tervek szerint 2025 végére minden vármegyében elérhető lesz legalább egy központ vagy pont.

Nemcsak hogy nem áll meg a bővítés, de még tovább terjeszkedünk – a cél a teljes országos lefedettség

– mondja Diamantopoulosné dr. Kenyeres Gabriella, hozzátéve, a pontok legtöbbször rendőrségi épületek földszintjén kapnak helyet, jól megközelíthetően, és mindegyik kapcsolódik egy központhoz.

Az áldozatsegítés pillérei

– Az áldozatsegítő szolgálat három pilléren nyugszik. Vannak a területi áldozatsegítő szolgálatok, amelyek a kormányhivatalokon keresztül gyakorolják a hatósági tevékenységet, magyarul ők adják a pénzt és az okiratpótlást. És van még két pillére, amelyet az Igazságügyi Minisztérium működtet a saját berkein belül. Ezek az Áldozatsegítő Központok (Pontok) és az áldozatsegítő vonal. Ez utóbbi már több mint tizennégy éve létezik – magyarázza Kenyeres Gabriella.

Diamantopoulosné dr. Kenyeres Gabriella, az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője interjút ad a Magyar Nemzetnek. Fotó: Polyák Attila

Az áldozatsegítő vonal a 06-(80)-225 225-ös zöldszámon érhető el ingyenesen a hét minden napján.

Éjjel-nappal, 0–24 órban a bűncselekmények áldozatainak rendelkezésére áll.

Opt out rendszer

2021-ben vezették be az áldozatok közvetlen elérésére alkalmas opt out rendszert hazánkban. A szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatai a rendőrségen nyilatkozhatnak arról, szeretnék-e, hogy a szolgálat felvegye velük a kapcsolatot. Emellett ma már a kárenyhítés igénybevételének nem feltétele a szociális rászorultság, és az igényt a bűncselekmény elkövetését követő egy éven belül be lehet nyújtani. A kár mértékének igazolására szolgáló iratok köre is bővült, aminek köszönhetően lényegesen egyszerűbb lett az áldozatoknak ez a folyamat. Ráadásul a kérelem előterjesztésére rendelkezésre álló ötéves objektív határidőt is eltörölték,

az azonnali pénzügyi segély igénylésének határideje pedig öt napról nyolc napra nőtt.

2021 novemberében ezt a rendszert kiterjesztették. A szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatai mellett ma már a megrontás, a szexuális visszaélés, az üzletszerű kéjelgés elősegítése, a gyermekprostitúció kihasználása, a zaklatás, a kifosztás, a szabálysértési értékre elkövetett lopás, illetve a kisebb értékre elkövetett lopás sértettjeit, károsultjait is felkeresi az áldozatsegítő szolgálat, amennyiben az illető nem tiltja meg a nyomozó hatóságnak az adatai továbbítását.

A kapcsolati erőszaktól az online csalásig

Az áldozatsegítő szakembereknek nemcsak a gyors segítség, hanem a méltóság megőrzése is a célja.

Mi azokkal dolgozunk, akik zaklatás, abúzus vagy gyilkosság közvetett áldozatai – és a legfontosabb dolgunk, hogy megértők legyünk. Akkor is, ha az áldozat még nem kész elfogadni a segítséget. Sokszor olyan súlyú bűncselekményekkel találkozunk, hogy azokat nem lehet pusztán jogi vagy pszichológusi segítséggel feldolgozni

– mondja a szakember, hozzátéve, hogy egyre gyakoribbak az online csalások, különösen a romantikus jellegű átverések. Egy online csalás bejelentése sem okoz problémát annak, aki a szakemberekhez fordul, mert ebben is tudnak segíteni.

Volt olyan esetünk, amikor egy hölgy azt hitte, Kanadában van az új szerelme, akitől csomagot várt, és hétszázezer forintot kellett volna fizetnie vámra – miközben sosem találkozott vele. Sajnos becsapták

– meséli.

Sok áldozat csak hónapok vagy évek múlva mer segítséget kérni. Ezzel nincs semmi baj. Az Áldozatsegítő Központok ajtaja mindig nyitva áll, nincs elévülési idő a lelki sebek feldolgozásában, ráadásul addig segítenek, ameddig szükség van rá.

A segítségnyújtás nem csak az első találkozás esetén vehető igénybe. Sok esetben hosszabb távon is kapcsolatban maradunk az áldozatokkal, hogy biztosítsuk a lelki felépülésük folyamatát

– teszi hozzá a főosztályvezető.

Érkezhetnek bármelyik fázisban

Az áldozatsegítő szolgálat egyik legfontosabb jellemzője, hogy bármelyik fázisban várja az áldozatokat, akár már az első gyanús jeleknél is.

Hozzánk akkor is fordulhatnak, ha valakit nem engednek el a boltba vagy elveszik a telefonját. Lehet, hogy ezek még nem bűncselekmények, de már a kontroll jelei. Ilyen esetekben is tudunk jó tanácsot adni

– mondja a főosztályvezető.

Az átélt trauma súlyos lelki terhet ró az áldozatokra, akik sokszor évekig nem tudják feldolgozni a velük történteket vagy éppen évekig nem veszik észre, hogy nagy bajba kerülhetnek.

A központok szolgáltatásai között szerepel

a jogi tanácsadás,

a pszichológiai támogatás,

a kríziskezelés,

a gyakorlati ügyintézési segítség, de

a kárenyhítésben is fontos szerepet játszhatnak.

A rendszer egyik legkülönlegesebb eleme ugyanis az azonnali pénzügyi segély, amely Európában is unikális.

Az áldozat nyolc napon belül hozzájuthat pénzhez vagy egy új okirathoz, mindehhez ott, ahol neki kényelmes, vagyis bármelyik Áldozatsegítő Központba betérhet, hogy ott ennek érdekében segítséget nyújtsanak.

Együttműködés és azonnali segítség

Az áldozatsegítő hálózat közel százhetven partnerrel működik együtt, köztük olyan országos szervezetekkel, mint

a Kék Vonal,

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat,

a Magyar Vöröskereszt vagy

a lelkisegély-szolgálatok.

Ezek a partnerek akkor is tudnak segíteni, ha az állami rendszer épp nem elérhető – például este vagy hétvégén. Szállást, ruhát, utazást is biztosítanak szükség esetén

– közli a szakember azzal együtt, hogy a rendőrség és az igazságügyi központok közötti együttműködés is napról napra erősebb: – A rendőr az elkövetőt akarja elkapni – mi pedig ott vagyunk, hogy a sértettnek segítsünk. Ez mindenkinek könnyebbséget jelent.

A prevenció szerepe

Az Áldozatsegítő Központok nemcsak a bajbajutottakon segítenek, hanem a megelőzés terén is aktívan tevékenykednek. Iskolai előadásokat tartanak vagy éppen közösségi programokat szerveznek, hogy minél szélesebb körben ismertté tegyék:

van segítség, és nem szabad csendben maradni, ha sérelem ér valakit.

A prevenció célja az, hogy tudatosabb, empatikusabb társadalom alakuljon ki, amelyben az áldozatok támogatásra, nem pedig elutasításra találnak.

Van segítség – ez az üzenet életet menthet

A főosztályvezető szerint bár az elmúlt években sokat fejlődött az áldozatsegítés rendszere Magyarországon, még mindig sok a tennivaló. Szükség van a központok további fejlesztésére, új szolgáltatások bevezetésére és a társadalmi szemlélet további alakítására is.

Célunk, hogy minden áldozat tudja: van kihez fordulnia. Nem kell egyedül megküzdenie a traumával, mert mi itt vagyunk, hogy segítsünk

– mondja.

Az áldozatok támogatása nem egyszerű szakmai feladat, hanem emberi kötelesség.

Aki áldozattá válik, annak nemcsak jogi, hanem emberi jogai is vannak: hogy meghallgassák, hogy támogassák, hogy esélye legyen az újrakezdésre. Az Áldozatsegítő Központok nap mint nap azon dolgoznak, hogy a bajba jutott emberek ismét biztonságban érezzék magukat, és megkapják a segítséget, amire szükségük van. Az első lépés mindig nehéz, de aki megteszi, az nem marad egyedül.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0–24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06-(80)-225-225-ös számot is.