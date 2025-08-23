m7Balatonm1balesetforgalomautópálya

Beállt az M7-es, tömegek indultak a Balatonra

Baleset miatt négy-öt kilométeres dugó alakult ki az M1-esen Biatorbágynál, az M0-son hat-hét kilométeres, az M5-ösön öt kilométeres a torlódás. Sokan haladnak a Balaton felé az M7-esen is. A Balatonnál hétvégén tartják a MotoGP Magyar Nagydíjat, emiatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a környéken.

2025. 08. 23. 10:23
Két személyautó összeütközött az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, Biatorbágy térségében – közölte az Útinform. A 18-as kilométernél a középső sávot lezárták. A torlódás négy-öt kilométeres.

Hegyeshalom, 2015. szeptember 11. Torlódás az M1-es autópálya Bécs felé vezetõ oldalán 2015. szeptember 11-én Hegyeshalom közelében. Biztonsági okokból lezárták a nickelsdorfi (miklóshalmai) határátkelõt Ausztriában, mert illegális bevándorlók nagyobb csoportja indult útnak a A4-es autópályán. MTI Fotó: Filep István
Sokan haladnak a hazai autópályákon. Fotó: MTI/Filep István

Az M1-es autópályán, Hegyeshalomnál két-három kilométeres a kilépésre várakozó kocsisor.

Az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, Szigetszentmiklós térségében két személyautó karambolozott. A 18-as kilométernél a belső sávot lezárták. Hat-hét kilométeres az araszoló kocsisor.

Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé.

Érd és a Velencei-tó között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, hosszabb menetidőre kell készülni.

Az M5-ös autópályán Budapest felé, az M0-s autóút csomópontja előtt

három személyautó ütközött össze.

A 24-es kilométernél a külső sávot lezárták. Öt kilométeres a torlódás.

Augusztus 22. és 24. között rendezik meg a MotoGP Magyar Nagydíjat

a Balaton Park Circuit versenypályán. Az esemény ideje alatt a versenypálya környéki utakon megállási tilalmat vezetnek be.

A különböző színnel jelölt parkolókat a Lepsény–Pétfürdő összekötő út, vagyis a 7207-es jelű út 3-as kilométertől, a 71-es főút 3-as kilométertől, valamint a 710-es főút 1-es kilométertől lehet megközelíteni a murvás utakon. A parkolók bejáratánál rendőrök segítik az autósokat.

A Polgárdi–Balatonakarattya összekötő utat, vagyis a 7205-ös jelű utat a 10-es és a 13-as kilométer között lezárják. A balatonfőkajári lakosokat, a menetrend szerinti buszjáratokat, a megkülönböztető jelzést használó járműveket, illetve a településre vendégségbe érkezőket elengedik.

Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon,

az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között hídjavítást végeznek.

A 3-as kilométernél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, illetve a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják. Napközben állandósultak a torlódások, ezért az M1-esen Tatabánya felől érkezőknek hosszabb menetidővel kell számolniuk.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Varga György)

