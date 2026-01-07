Budapesti FideszSzentkirályi AlexandraBudapest

Grandiózus fejlesztéseket vitt végbe a Fidesz Budapesten

A korábbi, lepusztult épületek helyett ma egy felújított nagyvárost látunk: hidak, közterek, a Vár, a Citadella, a Vigadó, az Országház, az új villamosok és trolik, a megújuló kórházak és még megannyi fejlesztés – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. A budapesti Fidesz elnöke egy olyan várost képzel el, ahol a biztonság érték, a szervezettség erény, a rend nem szitokszó, a város pedig az ott élőket szolgálja.

2026. 01. 07. 8:13
„Budapest sokkal többre hivatott, ezért pedig megéri dolgozni! Tegnap 16 kiváló jelöltet indítottunk útjára. Olyan embereket, akik nemcsak beszélni, hanem dolgozni akarnak Budapestért” – írja a Facebook-posztjában Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője hangsúlyozta: hisznek abban, hogy vannak még városok, ahol a biztonság érték, ahol a szervezettség erény, ahol a rend nem szitokszó, a város pedig az ott élőket szolgálja.

Szentkirályi Alexandra. Forrás: Facebook

„A korábbi, lepusztult épületek helyett ma egy felújított nagyvárost látunk: hidak, közterek, a Vár, a Citadella, a Vigadó, az Országház, az új villamosok és trolik, a megújuló kórházak és még megannyi fejlesztés. Beérett a közös munka eredménye, a nemzet fővárosa európai szinten is megbecsült és értékes” – sorolta Szentkirályi Alexandra. „Méltán vagyunk büszkék! Zászlókat a magasba, fel győzelemre, hajrá, Budapest!” – buzdított a budapesti Fidesz elnöke. 

 

Borítókép: A Fidesz fővárosi jelöltjei (Forrás: Facebook)

