Őrizetbe vették az egyik legkeresettebb dél-amerikai drogkereskedőt + videó

Őrizetbe vették Bolíviában és az Egyesült Államokba szállították az egyik legkeresettebb dél-amerikai kábítószer-kereskedőt. Ezt jelentette be pénteken Rodrigo Paz Pereira bolíviai elnök.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 22:11
Őrizetbe vették az egyik legnagyobb drogkereskedőt Fotó: HANDOUT Forrás: Secretaria Nacional Antidrogas P
„A kontinens négy legnagyobb kábítószer-kereskedőjének és bűnözőjének az egyikét előállítottuk” – közölte Bolívia elnöke. A nyomozók szerint Sebastián Marset uruguayi állampolgár egyike a dél-amerikai kokainkereskedelem egyik legfontosabb vezetőinek, és több ország körözést adott ki ellene.

Őrizetbe vették az egyik legkeresettebb dél-amerikai drogkereskedőt Bolíviában
Őrizetbe vették az egyik legkeresettebb dél-amerikai drogkereskedőt Bolíviában
Letartóztatása előtt az Amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) felvette őt a leginkább körözött bűnözők listájára, és kétmillió dollár jutalmat ígért annak, aki információkkal segíti az elfogását.

Az Egyesült Államokban Marsetet egy kiterjedt szervezet vezetésével vádolják, amely a gyanú szerint több tonna kokaint szállított Dél-Amerikából Európába, több tízmillió dolláros bevételre szert téve.

A hálózat a feltételezések szerint több országban, így Bolíviában, Paraguayban és Brazíliában, valamint Európában Belgiumban, Hollandiában és Portugáliában is aktív volt.

Marsetet a Bolívia keleti részén fekvő Santa Cruz de la Sierrában vették őrizetbe és péntek reggel szállították el az Egyesült Államokba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

