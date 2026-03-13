Őrizetbe vették az egyik legkeresettebb dél-amerikai drogkereskedőt + videó

„A kontinens négy legnagyobb kábítószer-kereskedőjének és bűnözőjének az egyikét előállítottuk” – közölte Bolívia elnöke. A nyomozók szerint Sebastián Marset uruguayi állampolgár egyike a dél-amerikai kokainkereskedelem egyik legfontosabb vezetőinek, és több ország körözést adott ki ellene.
Letartóztatása előtt az Amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) felvette őt a leginkább körözött bűnözők listájára, és kétmillió dollár jutalmat ígért annak, aki információkkal segíti az elfogását.
Az Egyesült Államokban Marsetet egy kiterjedt szervezet vezetésével vádolják, amely a gyanú szerint több tonna kokaint szállított Dél-Amerikából Európába, több tízmillió dolláros bevételre szert téve.
A hálózat a feltételezések szerint több országban, így Bolíviában, Paraguayban és Brazíliában, valamint Európában Belgiumban, Hollandiában és Portugáliában is aktív volt.
Marsetet a Bolívia keleti részén fekvő Santa Cruz de la Sierrában vették őrizetbe és péntek reggel szállították el az Egyesült Államokba.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!