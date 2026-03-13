Őrizetbe vették az egyik legkeresettebb dél-amerikai drogkereskedőt + videó

„A kontinens négy legnagyobb kábítószer-kereskedőjének és bűnözőjének az egyikét előállítottuk” – közölte Bolívia elnöke. A nyomozók szerint Sebastián Marset uruguayi állampolgár egyike a dél-amerikai kokainkereskedelem egyik legfontosabb vezetőinek, és több ország körözést adott ki ellene.

Őrizetbe vették az egyik legkeresettebb dél-amerikai drogkereskedőt Bolíviában

Letartóztatása előtt az Amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) felvette őt a leginkább körözött bűnözők listájára, és kétmillió dollár jutalmat ígért annak, aki információkkal segíti az elfogását.

Az Egyesült Államokban Marsetet egy kiterjedt szervezet vezetésével vádolják, amely a gyanú szerint több tonna kokaint szállított Dél-Amerikából Európába, több tízmillió dolláros bevételre szert téve.

A hálózat a feltételezések szerint több országban, így Bolíviában, Paraguayban és Brazíliában, valamint Európában Belgiumban, Hollandiában és Portugáliában is aktív volt.

CAPTURED. Sebastian Marset’s reign of terror and chaos is over. Thanks to President @Rodrigo_PazP's leadership and rapidly strengthening U.S.-Bolivia law enforcement cooperation, notorious drug trafficker Marset will face justice. The Shield of the Americas is making our region… pic.twitter.com/fv9Nx5xoh6 — US Dept of State INL (@StateINL) March 13, 2026

Marsetet a Bolívia keleti részén fekvő Santa Cruz de la Sierrában vették őrizetbe és péntek reggel szállították el az Egyesült Államokba.