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Roland Garros: Rafael Nadal nyomában az olasz teniszező, nem rendezik meg a második elődöntőt

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Flavio Cobolli lesz Alexander Zverev ellenfele a Roland Garros döntőjében, miután a tizedik kiemelt olasz játékos honfitársa, Matteo Arnaldi betegség miatt nem tudott kiállni az elődöntőre. Arnaldi előtt legutóbb a Roland Garros koronázott királya, Rafael Nadal lépett vissza már a mérkőzés előtt Grand Slam-elődöntőtől.

Koczó Dávid
2026. 06. 05. 20:27
Az olasz Matteo Arnaldi beírta magát a Grand Slam-történelemkönyvbe, de a Roland Garros elődöntőjére már nem állt ki, Flavio Cobolli lesz Alexander Zverev ellenfele Fotó: NurPhoto via AFP/Ibrahim Ezzat
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2022-ben Wimbledonban Nadal az utolsó Grand Slam-elődöntője előtt lépett vissza, Arnaldi az elsőre nem tudott kiállni, ami adódott volna a pályafutásában.

Cobolli majdnem sírt, nem így képzelte a Roland Garros-döntőbe jutást

A honfitársánál egy évvel fiatalabb Cobolli sem volt sokkal boldogabb, amikor megtudta a hírt.

– Amikor nagyjából egy órája odajött hozzám, majdnem sírtam. Erre egyáltalán nem lehetett számítani. Készen álltam a meccsre, nagyon sajnálom őt – fogalmazott Cobolli, aki első Grand Slam-döntőjére készülhet.

Cobolli vagy Zverev?

Az esélyes természetesen nem a tizedik kiemelt olasz, hanem a második kiemelt Alexander Zverev lesz, ugyanakkor Grand Slam-címe még a németnek sincs. Tavaly éppen Párizsban játszottak először egymás ellen, akkor Zverev a harmadik fordulóban három játszmában nyert.

Idén kétszer is összecsaptak salakon: a müncheni elődöntőben Cobolli, a madridi negyeddöntőben Zverev győzött két játszmában.

Roland Garros, férfi egyes elődöntők

  • Zverev (német, 2.)–Mensík (cseh, 26.) 7:5, 6:2, 3:6, 6:3
  • Cobolli (olasz, 10.)–Arnaldi (olasz) Arnaldi visszalépett

 

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