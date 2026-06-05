Roland Garros: Rafael Nadal nyomában az olasz teniszező, nem rendezik meg a második elődöntőt

2022-ben Wimbledonban Nadal az utolsó Grand Slam-elődöntője előtt lépett vissza, Arnaldi az elsőre nem tudott kiállni, ami adódott volna a pályafutásában.

Cobolli majdnem sírt, nem így képzelte a Roland Garros-döntőbe jutást

A honfitársánál egy évvel fiatalabb Cobolli sem volt sokkal boldogabb, amikor megtudta a hírt.

– Amikor nagyjából egy órája odajött hozzám, majdnem sírtam. Erre egyáltalán nem lehetett számítani. Készen álltam a meccsre, nagyon sajnálom őt – fogalmazott Cobolli, aki első Grand Slam-döntőjére készülhet.

Cobolli vagy Zverev?

Az esélyes természetesen nem a tizedik kiemelt olasz, hanem a második kiemelt Alexander Zverev lesz, ugyanakkor Grand Slam-címe még a németnek sincs. Tavaly éppen Párizsban játszottak először egymás ellen, akkor Zverev a harmadik fordulóban három játszmában nyert.

Idén kétszer is összecsaptak salakon: a müncheni elődöntőben Cobolli, a madridi negyeddöntőben Zverev győzött két játszmában.