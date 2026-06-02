A német sajtó is ledöbbent Magyar Péter berlini őrjöngésén

A Magyar Nemzet korábban beszámolt Dömötör Csaba figyelmeztetéséről az Ukrajnának nyújtott uniós támogatások ügyében. A fideszes EP-képviselő szerint a Politico értesülései alapján a Tisza-kormány hozzájárulhatott egy olyan uniós mechanizmushoz, amelynek révén Magyarország is részt vállalhat az Ukrajnának nyújtott fegyverszállítások finanszírozásában. A témával az Ellenpont is részletes elemzésben foglalkozott, amely szerint a magyar hozzájárulás akár 5734 milliárd forintot is elérhet.

Borítókép: A miniszterelnökből szinte kitört a mondanivaló (Fotó: AFP)