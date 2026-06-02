miniszterelnökSpiegelMagyar Péter

A német sajtó is ledöbbent Magyar Péter berlini őrjöngésén

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„A pillanat, amikor Magyarország új miniszterelnöke elveszíti a hidegvérét” címmel számolt be a Spiegel Magyar Péter berlini látogatásáról. A német hetilap szerint egy újságírói kérdés után lefagyott a mosoly a kormányfő arcáról, majd hosszú perceken át szinte megállás nélkül beszélt. A lap azt írta, hogy Magyar Péterből szinte kitört a mondanivaló, a tolmács pedig alig tudta tartani vele a lépést.

Magyar Nemzet
2026. 06. 02. 21:41
A miniszterelnökből szinte kitört a mondanivaló (Fotó: AFP)
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A német hetilap hangsúlyozta azt a kijelentést is, amelyben Magyar Péter arról beszélt, hogy kétharmados parlamenti többsége lehetővé teszi számára az alkotmány módosítását, és hozzátette, hogy a korábbi rendszer „bábjait” el fogják távolítani a közéletből.

A Spiegel értékelése szerint a miniszterelnök több percen át tartó indulatos felszólalása éles ellentétben állt a sajtótájékoztató addigi hangnemével. A lap szerint Friedrich Merz testközelből láthatta, milyen mély politikai és személyes konfliktusok maradtak hátra az előző kormányzat után.

A Magyar Nemzet korábban beszámolt Dömötör Csaba figyelmeztetéséről az Ukrajnának nyújtott uniós támogatások ügyében. A fideszes EP-képviselő szerint a Politico értesülései alapján a Tisza-kormány hozzájárulhatott egy olyan uniós mechanizmushoz, amelynek révén Magyarország is részt vállalhat az Ukrajnának nyújtott fegyverszállítások finanszírozásában. A témával az Ellenpont is részletes elemzésben foglalkozott, amely szerint a magyar hozzájárulás akár 5734 milliárd forintot is elérhet.

Borítókép: A miniszterelnökből szinte kitört a mondanivaló (Fotó: AFP)

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