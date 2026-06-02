A német sajtó is ledöbbent Magyar Péter berlini őrjöngésén

A német hetilap hangsúlyozta azt a kijelentést is, amelyben Magyar Péter arról beszélt, hogy kétharmados parlamenti többsége lehetővé teszi számára az alkotmány módosítását, és hozzátette, hogy a korábbi rendszer „bábjait” el fogják távolítani a közéletből.
A Spiegel értékelése szerint a miniszterelnök több percen át tartó indulatos felszólalása éles ellentétben állt a sajtótájékoztató addigi hangnemével. A lap szerint Friedrich Merz testközelből láthatta, milyen mély politikai és személyes konfliktusok maradtak hátra az előző kormányzat után.
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