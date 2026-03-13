Több kilométeres a torlódás az M43-ason Szegednél

Hármas karambol miatt több kilométeres torlódás alakult ki az M43-as autópályán Szegednél péntek este.
A katasztrófavédelem azt közölte, hogy három gépjármű összeütközött Algyőnél, az M43-as autópálya 18-as kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon. Az Útinform tájékoztatása szerint
a határ felé vezető oldalon csak a leállósáv járható, az M5-ös autópálya felé megállt a forgalom; mindkét irányban több kilométeres a torlódás.
