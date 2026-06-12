Erőtől duzzad Orbán Viktor szövetségese

A konzervatív ÖVP két százalékpontot veszített támogatottságából, míg az SPÖ egy százalékponttal erősödött. A zöldek támogatottsága változatlanul 12 százalék, a liberális NEOS pedig nyolc százalékon áll.

A Kommunista Párt három százalékra javított, az egyéb kisebb pártok összesen szintén három százalékot kaptak.

Kicklt szeretnék kancellárnak látni

A kancellárpreferenciák terén még látványosabb Herbert Kickl előnye. A megkérdezettek 47 százaléka közvetlenül őt választaná kancellárnak, ami újabb két százalékpontos erősödést jelent az előző heti adatokhoz képest.

A többi politikus jelentősen lemaradva követi az FPÖ vezetőjét. Az ÖVP elnöke, Christian Stocker 15 százalékot kapott, míg az SPÖ vezetője, Andreas Babler támogatottsága 12 százalékon áll. A NEOS vezetője, Beate Meinl-Reisinger kilenc százalékot érne el, a zöldek élén álló Leonore Gewessler pedig 11 százalékot szerzett a felmérésben. A válaszadók hat százaléka más jelöltet nevezett meg.

Christian Stocker osztrák kancellár (ÖVP) (Fotó: APA/AFP/Helmut Fohringer)

Az Osztrák Szabadságpárt stabilan uralja az osztrák belpolitikai mezőnyt. Herbert Kickl az elmúlt hónapokban következetesen a migrációellenes és szuverenista politikát helyezte kampánya középpontjába, ami továbbra is jelentős támogatottságot biztosít számára.