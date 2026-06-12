Erőtől duzzad Orbán Viktor szövetségese

Osztrák SzabadságpártAusztriaKicklkancellárfelmérés

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Tovább erősödött Ausztriában az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) támogatottsága a legfrissebb közvélemény-kutatás szerint. A Lazarsfeld intézet felmérése alapján Herbert Kickl pártja továbbra is magabiztosan vezeti a politikai mezőnyt, miközben a kancellári posztra vonatkozó preferenciák között is jelentős fölénnyel áll az FPÖ elnöke.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 12. 11:26
Illusztráció egy Osztrák Szabadságpárt szimpatizáns Fotó: Manfred Fesl Forrás: APA/AFP
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A konzervatív ÖVP két százalékpontot veszített támogatottságából, míg az SPÖ egy százalékponttal erősödött. A zöldek támogatottsága változatlanul 12 százalék, a liberális NEOS pedig nyolc százalékon áll. 

A Kommunista Párt három százalékra javított, az egyéb kisebb pártok összesen szintén három százalékot kaptak.

Kicklt szeretnék kancellárnak látni

A kancellárpreferenciák terén még látványosabb Herbert Kickl előnye. A megkérdezettek 47 százaléka közvetlenül őt választaná kancellárnak, ami újabb két százalékpontos erősödést jelent az előző heti adatokhoz képest.

A többi politikus jelentősen lemaradva követi az FPÖ vezetőjét. Az ÖVP elnöke, Christian Stocker 15 százalékot kapott, míg az SPÖ vezetője, Andreas Babler támogatottsága 12 százalékon áll. A NEOS vezetője, Beate Meinl-Reisinger kilenc százalékot érne el, a zöldek élén álló Leonore Gewessler pedig 11 százalékot szerzett a felmérésben. A válaszadók hat százaléka más jelöltet nevezett meg.

ABD0069_20260610 - A session of the National Council featuring the budget address at the Parliament in Vienna, Austria, on Wednesday, June 10, 2026. Austrian Chancellor Christian Stocker (ÖVP) (Photo by Helmut Fohringer / APA-Images via AFP)
Christian Stocker osztrák kancellár (ÖVP) (Fotó: APA/AFP/Helmut Fohringer)

Az Osztrák Szabadságpárt stabilan uralja az osztrák belpolitikai mezőnyt. Herbert Kickl az elmúlt hónapokban következetesen a migrációellenes és szuverenista politikát helyezte kampánya középpontjába, ami továbbra is jelentős támogatottságot biztosít számára.

Borítókép: Illusztráció egy Osztrák Szabadságpárt szimpatizáns (Fotó: APA/AFP) 

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