AusztriaSPDOsztrák Szabadságpárt (FPÖ)ÖVP

Az FPÖ támogatottsága folyamatosan emelkedik

Ausztriában már nincs messze a politikai áttörés a jobboldal számára. Az Osztrák Szabadságpárt a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint akár egyedül is abszolút többséget tudna szerezni.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 17:43
Fotó: WOLFGANG JANNACH Forrás: APA-PictureDesk
Az Exxpress megbízásából készült felmérés szerint a párt továbbra is stabilan 38 százalékot tudhat magáénak, azonban ez még nem minden. Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) ugyanis egy meglepő előnnyel is rendelkezik. 

Az FPÖ akár egyedül is kormányt alakíthatna a felmérés szerint
A vasárnap közzétett közvélemény-kutatás eredménye ismét egyértelmű: 38 százalékkal az FPÖ továbbra is vitathatatlanul a legerősebb párt. Az Osztrák Néppárt (ÖVP) és az Szociáldemokrata Párt (SPÖ) 19-19 százalékkal követi. Ez azonban a lap szerint még nem minden, hiszen a felmérés során az FPÖ rejtett tartalékait is felbecsülték. 

Többen ugyanis, akik preferencia szerint jelenleg nem szavaznának az FPÖ-re, nem zárták ki, hogy a pártot támogassák. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha minden körülmény ideális lenne, akkor a párt akár a teljes szavazókorú népesség 48 százalékának a támogatását is megszerezhetné, ami már elég lenne ahhoz, hogy koalíciós partnerre se legyen szükség. Ezzel szemben a kormánypártok támogatottsága visszaesést mutat minden tekintetben. 

A 19 százalékos támogatottság a felmérés készítői szerint ugyanis inkább 17 százalék az SPÖ esetében, legalábbis ami a biztos pártválasztók számát illeti. Hasonló számokat látunk az ÖVP esetében is. 

Ezzel szemben az FPÖ szavazóbázisa nemcsak hogy nagy, de aktív is. A válaszolók közül ugyanis a legtöbben az FPÖ esetében mondták azt, hogy már most biztosak benne, hogy a pártnak adják a következő választáskor a voksukat. A kormánypártok esetében azonban ezen a téren is visszaesés mutatkozik. 

Ha ez így folytatódik, akkor nincs kizárva, hogy az Osztrák Szabadságpárt alapvetően formálja majd át a politikát és szerez egyedül felhatalmazást a kormányzásra. 

Borítókép: Herbert Kickl, az FPÖ elnöke (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Mi kell nekünk?

Kondor Katalin avatarja

Sok mindent túléltünk, Mohácsot is, mármint a véres mohácsi ütközetet, bár sajnos igen kevesen, de sokszor éreztük, hogy a történelemben árunak, megvehető, leigázható helynek képzelnek bennünket.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
