Az FPÖ támogatottsága folyamatosan emelkedik

Az Exxpress megbízásából készült felmérés szerint a párt továbbra is stabilan 38 százalékot tudhat magáénak, azonban ez még nem minden. Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) ugyanis egy meglepő előnnyel is rendelkezik.

Az FPÖ akár egyedül is kormányt alakíthatna a felmérés szerint

A vasárnap közzétett közvélemény-kutatás eredménye ismét egyértelmű: 38 százalékkal az FPÖ továbbra is vitathatatlanul a legerősebb párt. Az Osztrák Néppárt (ÖVP) és az Szociáldemokrata Párt (SPÖ) 19-19 százalékkal követi. Ez azonban a lap szerint még nem minden, hiszen a felmérés során az FPÖ rejtett tartalékait is felbecsülték.