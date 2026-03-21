Herbert Kickl: Magyarország egy jelzőtűz

A CPAC 2026 Hungary rendezvényének színpadán az osztrák FPÖ elnöke, Herbert Kickl felszólalásában elmondta, sok millió ember számára ezen a kontinensen Magyarország és Orbán Viktor valóban egy jelzőtűz, egy jelzőtűz, mely a szuverenitást, biztonságot, a bátorságot, a merészséget jelenti és valóban egy jelzőfény az elhatározás, hogy nem adjuk fel a saját országunkat, hanem szenvedélyesen küzdünk a saját önrendelkezési jogunkért.

Herbert Kickl szerint Magyarország nem hajol meg és kiáll az európai értékek mellett.

Számos európai kormány feladta a harcot, ezek jobboldali ideológiákkal szemben támogatják, ösztönzik, és ezáltal valóban a népeik, a saját hazájuk elárulásában segédkeznek. Orbán Viktor más utat választott. Védekezik, ellenkezik a rombolás ellen, és ezt valóban nagy sikerrel teszi. Orbán Viktor azt teszi, amit a nép, az emberek elvárnak tőle, és nem azt, amit a globalisták szeretnének. Védi a határait, megerősíti a családokat, megőrzi az identitást, és valóban kiáll a béke mellett, és nem engedi senkinek, hogy parancsolgasson neki. Orbán Viktor és Magyarország nagy tisztelet!

– fogalmazott az osztrák politikus.

Kickl arról beszélt, hogy a patrióták számára most az a feladat, hogy felismerjék, hogy az európai politikai környezet alapvetően megváltozik, és még inkább meg kell ezt változtatni.

Az a feladatunk, hogy a civilizációnkat megőrizzük, megvédjük, méghozzá egy olyan politikával szemben, mely Európát belülről rombolja szét. Méghozzá úgy teszi ezt, hogy mindent el akar venni az emberektől, ami fontos lenne, amit szeretnek, ami valóban közel áll a szívükhöz, ami tartást, biztonságot ad nekik

– jelentette ki.

A migráció kapcsán kifejtette, hogy az már túlterheli az ellátórendszert, párhuzamos társadalmak alakulnak ki és nő a bűnözés. Mint mondta,

Ez pedig egy óriási elidegenedést eredményez a globalista elitisták és a lakosság, a népesség között. Ezért pedig növekszik az ellenállás mértéke. És ezért is válnak egyre erősebbé a patrióta pártok, egyre megnyerik a választásokat, és egyre több országban kormányt is tudnak alakítani, és szentül meg vagyok arról győződve, hogy ez a folyamat még nem érte el a csúcspontját.

