Vogel SomaFerencvárosHonvédbajnoki döntő

Vogel Soma félpályás gólt kapott, mégis két bajnoki címet szerzett egy napon a Fradi + videó

A Ferencváros női és férfi-vízilabdacsapata is megszerezte a magyar bajnoki címet. Mindkét együttes söpréssel nyerte meg az OB I döntőjét. Előbb a sérülése után visszatért Keszthelyi Rita vezette hölgyek verték a BVSC-t vasárnap 19-8-ra , majd Vogel Somáék győzték le harmadszor is a Honvédot, ezúttal 24-17-re. A Fradi világklasszis kapusa a félpályáról kapott gólt a meccs elején. Az FTC sorozatban ötödször lett aranyérmes a férfiaknál, a nők a történetük során másodszor, tavaly után ismét az élen végeztek.

P.Fülöp Gábor
2026. 05. 31. 20:17
Vogel Soma
Vogel Soma számára rosszul kezdődött, vidáman ért véget a döntő Fotó: Facebook/FTC vízilabda
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

