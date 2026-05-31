Vogel Soma félpályás gólt kapott, mégis két bajnoki címet szerzett egy napon a Fradi + videó
A Ferencváros női és férfi-vízilabdacsapata is megszerezte a magyar bajnoki címet. Mindkét együttes söpréssel nyerte meg az OB I döntőjét. Előbb a sérülése után visszatért Keszthelyi Rita vezette hölgyek verték a BVSC-t vasárnap 19-8-ra , majd Vogel Somáék győzték le harmadszor is a Honvédot, ezúttal 24-17-re. A Fradi világklasszis kapusa a félpályáról kapott gólt a meccs elején. Az FTC sorozatban ötödször lett aranyérmes a férfiaknál, a nők a történetük során másodszor, tavaly után ismét az élen végeztek.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!