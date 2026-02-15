Osztrák Szabadságpárt (FPÖ)Ausztriavezetésnéppártfelmérés

Továbbra is magasan a szabadságpárt vezet Ausztriában

Két friss közvélemény-kutatás is megerősítette, hogy Ausztriában továbbra is az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) a legerősebb politikai erő, miközben a kormánypártok jelentős lemaradásban vannak. A felmérések szerint a jobboldali-patrióta párt stabilan az első helyen áll, sőt az egyik kutatás heti összevetésben még erősödést is mutat.

Herbert Kickl (FPÖ), szövetségi pártelnök az Osztrák Szabadságpárt újévi találkozóján 2026. január 17-én, szombaton, Klagenfurtban Fotó: Wolfgang Jannach Forrás: APA/AFP
A szabadságpárt a Der Standard megbízásából készült, január végén és február elején végzett kutatás szerint 34 százalékon áll, ami ugyan enyhe visszaesés a decemberi 37 százalékhoz képest, ám így is toronymagasan vezeti a mezőnyt, írja az Exxpress.

Szabadságpárt
Herbert Kickl (FPÖ) szövetségi pártelnök az FPÖ újévi találkozóján, 2026. január 17-én (Fotó: APA-AFP/Wolfgang Jannach)

A szabadságpárt vezet minden felmérésben

Az Osztrák Néppárt (ÖVP) 23 százalékon, míg az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) 19 százalékon áll. A Zöldek – A Zöld Alternatíva 10, a NEOS – Új Ausztria és Liberális Fórum 9 százalékot érne el, míg az Osztrák Kommunista Párt (KPÖ) 3 százalékon áll. Az Österreich című lap számára készített, február eleji felmérés ennél is kedvezőbb képet fest a szabadságpártiakról.

Eszerint az Osztrák Szabadságpárt 36 százalékon állna egy most vasárnap tartott választáson.

A második helyen az Osztrák Néppárt 21 százalékkal, a harmadikon az Osztrák Szociáldemokrata Párt 19 százalékkal szerepelne. A Zöldek 9, a NEOS 7, míg az Osztrák Kommunista Párt 5 százalékot érne el. A heti összevetésben az Osztrák Szabadságpárt, az Osztrák Szociáldemokrata Párt és az Osztrák Kommunista Párt erősödött, míg az Osztrák Néppárt és a NEOS veszített támogatottságából.

Borítókép: Herbert Kickl (FPÖ) szövetségi pártelnök az Osztrák Szabadságpárt újévi találkozóján 2026. január 17-én, szombaton, Klagenfurtban (Fotó: APA/AFP/Wolfgang Jannach)

