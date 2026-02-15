Továbbra is magasan a szabadságpárt vezet Ausztriában

A szabadságpárt a Der Standard megbízásából készült, január végén és február elején végzett kutatás szerint 34 százalékon áll, ami ugyan enyhe visszaesés a decemberi 37 százalékhoz képest, ám így is toronymagasan vezeti a mezőnyt, írja az Exxpress.
Két friss közvélemény-kutatás is megerősítette, hogy Ausztriában továbbra is az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) a legerősebb politikai erő, miközben a kormánypártok jelentős lemaradásban vannak. A felmérések szerint a jobboldali-patrióta párt stabilan az első helyen áll, sőt az egyik kutatás heti összevetésben még erősödést is mutat.
Az Osztrák Néppárt (ÖVP) 23 százalékon, míg az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) 19 százalékon áll. A Zöldek – A Zöld Alternatíva 10, a NEOS – Új Ausztria és Liberális Fórum 9 százalékot érne el, míg az Osztrák Kommunista Párt (KPÖ) 3 százalékon áll. Az Österreich című lap számára készített, február eleji felmérés ennél is kedvezőbb képet fest a szabadságpártiakról.
Eszerint az Osztrák Szabadságpárt 36 százalékon állna egy most vasárnap tartott választáson.
A második helyen az Osztrák Néppárt 21 százalékkal, a harmadikon az Osztrák Szociáldemokrata Párt 19 százalékkal szerepelne. A Zöldek 9, a NEOS 7, míg az Osztrák Kommunista Párt 5 százalékot érne el. A heti összevetésben az Osztrák Szabadságpárt, az Osztrák Szociáldemokrata Párt és az Osztrák Kommunista Párt erősödött, míg az Osztrák Néppárt és a NEOS veszített támogatottságából.
Borítókép: Herbert Kickl (FPÖ) szövetségi pártelnök az Osztrák Szabadságpárt újévi találkozóján 2026. január 17-én, szombaton, Klagenfurtban (Fotó: APA/AFP/Wolfgang Jannach)
