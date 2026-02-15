Továbbra is magasan a szabadságpárt vezet Ausztriában

A szabadságpárt vezet minden felmérésben

Az Osztrák Néppárt (ÖVP) 23 százalékon, míg az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) 19 százalékon áll. A Zöldek – A Zöld Alternatíva 10, a NEOS – Új Ausztria és Liberális Fórum 9 százalékot érne el, míg az Osztrák Kommunista Párt (KPÖ) 3 százalékon áll. Az Österreich című lap számára készített, február eleji felmérés ennél is kedvezőbb képet fest a szabadságpártiakról.

Eszerint az Osztrák Szabadságpárt 36 százalékon állna egy most vasárnap tartott választáson.

A második helyen az Osztrák Néppárt 21 százalékkal, a harmadikon az Osztrák Szociáldemokrata Párt 19 százalékkal szerepelne. A Zöldek 9, a NEOS 7, míg az Osztrák Kommunista Párt 5 százalékot érne el. A heti összevetésben az Osztrák Szabadságpárt, az Osztrák Szociáldemokrata Párt és az Osztrák Kommunista Párt erősödött, míg az Osztrák Néppárt és a NEOS veszített támogatottságából.